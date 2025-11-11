Опалювальний сезон в Україні стартував у всіх областях, включно з прифронтовими громадами
Київ • УНН
Опалювальний сезон офіційно розпочався по всій Україні, включаючи прифронтові громади. Понад 87% соціальних об'єктів та 73% багатоповерхівок вже отримують тепло.
Про це повідомив заступник міністра розвитку громад та територій Костянтин Ковальчук під час брифінгу, передає УНН.
Деталі
Костянтин Ковальчук повідомив, що процес підключення котелень розпочався ще у жовтні.
Пріоритет на початку опалювального сезону було надано об'єктам соціальної інфраструктури, то на сьогоднішній день можемо констатувати, що вже більше 87% об'єктів соціальної сфери з опаленням, це 21 300 об'єктів по всій Україні
Також, понад 53 тисячі багатоповерхівок вже отримують тепло – це 73% від загальної кількості. Відзначається, що південні області розпочали опалювальний сезон трохи пізніше за інші регіони.
Нагадаємо
В низці регіонів України, зокрема на Сумщині та Полтавщині, запроваджено графіки аварійних відключень електроенергії. Це сталося за вказівкою НЕК "Укренерго" через наслідки російських атак на енергетичні об'єкти.