Киев • УНН
Минэнерго сообщает о стабильной ситуации в энергосистеме Украины. Из-за боевых действий и технических нарушений 482 населенных пункта остаются без электроснабжения, энергетики восстановили питание для 14 728 потребителей.
В Украине сегодня отключений электроэнергии не запланировано. В Днепропетровской области были обесточивания из-за поджога, обнаруженного персоналом на подстанции. На утро остаются без электроснабжения 482 населенных пункта. Об этом сообщили в Минэнерго во вторник, пишет УНН.
Генерация и потребление
Сегодня плановые отключения электроэнергии проводиться не будут. Ситуация в энергосистеме стабилизирована.
Для поддержания стабильной работы энергосистемы важно рационально и экономно использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы - с 7:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00.
Последствия обстрелов
Херсонская область: в результате артобстрела обесточивались несколько подстанций, а также бытовые потребители Херсонской и Николаевской областей. Питание частично восстановлено.
Донецкая область: из-за боевых действий отключалась воздушная линия. Потребители не обесточивались.
Днепропетровская область: персоналом подстанции обнаружен поджог посторонними лицами энергетического оборудования, при этом обесточивались бытовые потребители. Пожар ликвидирован.
Состояние сетей
Западный регион: обесточивались высоковольтные подстанции и бытовые потребители. Питание для всех потребителей восстановлено. Кроме того, из-за пожара на подстанции выключалась высоковольтная воздушная линия.
Северный регион: из-за технологических нарушений обесточивались подстанции и присоединенные к ним бытовые потребители. Питание восстановлено для всех потребителей.
Южный регион: краткосрочно отключалась высоковольтная воздушная линия, соединяющая энергосистемы Украины с Молдовой. Из-за технологических нарушений обесточивалась подстанция и бытовые потребители. Питание восстановлено.
Чрезвычайные ситуации
Херсонская область: во время выполнения работ 51-летний электромонтер по ремонту воздушных линий из-за смещения опоры получил травму ног. Работник доставлен в больницу.
Донецкая область: на одной из шахт произошла остановка работы вентиляционной системы. На момент инцидента в шахте находилось 27 работников. Вентиляционное оборудование было оперативно запущено в работу.
Обесточивание потребителей
За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 14 728 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий.
Всего из-за боевых действий и технарушений на утро остаются без электроснабжения 482 населенных пункта.
Ситуация на ЗАЭС
"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.75 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - сообщили в Минэнерго.
Экспорт
Экспорта электроэнергии не происходит и не предвидится.