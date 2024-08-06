В Украине сегодня отключений электроэнергии не запланировано. В Днепропетровской области были обесточивания из-за поджога, обнаруженного персоналом на подстанции. На утро остаются без электроснабжения 482 населенных пункта. Об этом сообщили в Минэнерго во вторник, пишет УНН.

Генерация и потребление

Сегодня плановые отключения электроэнергии проводиться не будут. Ситуация в энергосистеме стабилизирована.

Для поддержания стабильной работы энергосистемы важно рационально и экономно использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы - с 7:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00.

Последствия обстрелов

Херсонская область: в результате артобстрела обесточивались несколько подстанций, а также бытовые потребители Херсонской и Николаевской областей. Питание частично восстановлено.

Донецкая область: из-за боевых действий отключалась воздушная линия. Потребители не обесточивались.

Днепропетровская область: персоналом подстанции обнаружен поджог посторонними лицами энергетического оборудования, при этом обесточивались бытовые потребители. Пожар ликвидирован.

Состояние сетей

Западный регион: обесточивались высоковольтные подстанции и бытовые потребители. Питание для всех потребителей восстановлено. Кроме того, из-за пожара на подстанции выключалась высоковольтная воздушная линия.

Северный регион: из-за технологических нарушений обесточивались подстанции и присоединенные к ним бытовые потребители. Питание восстановлено для всех потребителей.

Южный регион: краткосрочно отключалась высоковольтная воздушная линия, соединяющая энергосистемы Украины с Молдовой. Из-за технологических нарушений обесточивалась подстанция и бытовые потребители. Питание восстановлено.

Чрезвычайные ситуации

Херсонская область: во время выполнения работ 51-летний электромонтер по ремонту воздушных линий из-за смещения опоры получил травму ног. Работник доставлен в больницу.

Донецкая область: на одной из шахт произошла остановка работы вентиляционной системы. На момент инцидента в шахте находилось 27 работников. Вентиляционное оборудование было оперативно запущено в работу.

Обесточивание потребителей

За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 14 728 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий.

Всего из-за боевых действий и технарушений на утро остаются без электроснабжения 482 населенных пункта.

Ситуация на ЗАЭС

"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.75 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - сообщили в Минэнерго.

Экспорт

Экспорта электроэнергии не происходит и не предвидится.