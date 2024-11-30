Отключение света: в воскресенье графики будут действовать в течение 9 часов
Киев • УНН
В Украине 1 декабря будут действовать графики отключения света для населения с 13: 00 до 22: 00. Для промышленности и бизнеса ограничения будут действовать с 08:00 до 13:00.
В Укренерего сообщили данные на 1 ноября, относительно графиков отключения света в стране, передает УНН.
В связи с повреждением энергообъектов во время массированной ракетно-Дроновой атаки 28 ноября, в Украине введены временные ограничения света.
Время применения и объем ограничений 01.12.2024 будут такими:
- 13:00 – 22:00 – одна очередь отключений - для бытовых потребителей
- 08:00 – 13: 00 – применение графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса
Важно: время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.
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Указывается также, что энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.
Напомним
Энергетическая система Украины остается под контролем, несмотря на сложную ситуацию. Для бизнеса, обеспечивающего 60% собственного потребления, отменено отключение, продолжается импорт электроэнергии из ЕС.
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