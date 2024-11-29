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Зеленский раскрыл шокирующее количество атак рф на украинскую энергетику

Киев  •  УНН

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Президент Украины сообщил о 1120 массированных атак россии против украинской энергетической системы. Премьер-министр Шмыгаль заверил, что ситуация остается контролируемой, несмотря на 11-ю массированную атаку.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия совершила против украинской энергетики 1120 атак. Об этом Зеленский заявил во время встречи с парламентариями и дипломатами из стран Латинской Америки, передает УНН.

"1120 атак против энергетики. Это массированных атак россия предприняла во время этой войны. Против генерации передачи энергии. Нельзя сказать, что это совпадение. Нельзя сказать, что они хотели чего-то другого. Это очень серьезные атаки. Наверное, ни одна страна в мире в одиночку не смогла бы выдержать против такого террора", - сказал Зеленский.

Напомним

Ситуация в энергетике после уже 11-й массированной атаки рф остается контролируемой, хоть и сложной, система сохранила и сохраняет целостность, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Павел Башинский

Павел Башинский

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