Отказ от ископаемого топлива из РФ: у Европы «было время» на создание альтернатив, считает комиссар по обороне ЕС
Киев • УНН
Комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил, что у стран Европы было достаточно времени для поиска альтернативных источников поставок энергоносителей. Он также упомянул о «российском теневом флоте», который создает много проблем в Балтийском море.
Чиновник также отметил теневой флот россии, который, по его словам, "причиняет много проблем", пишет The Guardian, передает УНН.
Подробности
Комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс, на фоне вопросов в контексте "продолжения импорта энергоносителей из России" заявил, что в Европе страны имели достаточно времени, чтобы "найти альтернативные источники поставок".
Возможно, они это сделают
Комиссар ЕС по вопросам обороны также напомнил, что "российский теневой флот, который "проходит через Балтийское море, создавая много проблем". Все вышеуказанные комментарии, как уточняет Guardian, являются личным мнением специалиста.
Напомним
Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо сообщала в середине сентября, что результаты в направлении энергетической безопасности Европы уже "достигнуты". Это был комментарий в контексте принятия нового пакета санкций против россии.
Импорт российской нефти в Турцию, крупнейшего европейского покупателя топлива из москвы, сократился в сентябре до самого низкого уровня с апреля.
