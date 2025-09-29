Відмова від викопного палива з рф: у Європі "мали час" на створення альтернатив, вважає комісар з оборони ЄС
Київ • УНН
Комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс заявив, що країни Європи мали достатньо часу для пошуку альтернативних джерел постачання енергоносіїв. Він також згадав про "російський тіньовий флот", що створює багато проблем у Балтійському морі.
Чиновник також зауважив про тіньовий флот росії, який за його словами "спричиняє багато проблем", пише The Guardian, передає УНН.
Деталі
Комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс, на тлі запитань у контексті "продовження імпорту енергоносіїв з Росії" заявив, що у Європі країни мали достатньо часу, щоб "знайти альтернативні джерела постачання".
Можливо, вони це зроблять
Комісар ЄС з питань оборони також нагадав, що "російський тіньовий флот, який "проходить через Балтійське море, створюючи багато проблем". Усі вищевказані коментарі, як уточнює Guardian, є особистою думкою фахівця.
Нагадаємо
Речниця Єврокомісії Паула Піньо повідомляла у середині вересня, результатів в напрямку енергетичної безпеки Європи вже "досягнуто". Це був коментар у контексті прийняття нового пакету санкцій проти росії.
Імпорт російської нафти до Туреччини, найбільшого європейського покупця палива з москви, скоротився у вересні до найнижчого рівня з квітня.
