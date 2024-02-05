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От приватизации госимущества в этом году планируют получить 4 млрд грн - ФГИУ

От приватизации госимущества в этом году планируют получить 4 млрд грн - ФГИУ

Киев  •  УНН

05 февраль 2024, 12:58  •  5469 просмотра

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Фонд государственного имущества Украины планирует получить 4 миллиарда гривен от приватизации государственных активов в этом году, по словам его председателя.

Фонд государственного имущества Украины в этом году планирует получить от приватизации госимущества 4 млрд грн. Об этом сообщил глава ФГИУ Виталий Коваль в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Фонд госимущества является органом управления для 2300 предприятие, и это более миллиона 500 объектов государственной собственности. Фактически, план на этот год определен в государственном бюджете - это 4 млрд грн от приватизации и 800 млн от аренды. Точно уверен, что выполним этот план. Январь показывает, что динамика хорошая

- рассказал Коваль.

По его словам, количество участников и пропорциональный рост продажи активов на аукционах растет.

"Сегодня для нас средний показатель - 4 участника в аукционе. Рост в 7, 10 раз от стартовой цены уже никого не удивляет", - сказал Коваль.

Дополнение

Фонд государственного имущества Украины с начала 2024 года провел уже 31 успешный аукцион и планирует привлечь в государственный бюджет около 534 млн грн.

В конце января сообщалось, что в госбюджет поступили первые 32 млн грн подсанкционного российского олигарха Олега Дерипаски.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Экономика
Від приватизації держмайна цього року планують отримати 4 млрд грн - ФДМУ
The SPFU plans to receive UAH 4 billion from privatization of state property this year
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От приватизации госимущества в этом году планируют получить 4 млрд грн - ФГИУ

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