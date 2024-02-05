Від приватизації держмайна цього року планують отримати 4 млрд грн - ФДМУ
Київ • УНН
Фонд державного майна України планує отримати 4 мільярди гривень від приватизації державних активів цього року, за словами його голови.
Фонд державного майна України цього року планує отримати від приватизації держмайна 4 млрд грн. Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Фонд держмайна є органом управління для 2300 підприємство, і це більше мільйона 500 об’єктів державної власності. Фактично, план на цей рік визначений в державному бюджеті – це 4 млрд грн від приватизації та 800 млн від оренд. Точно впевнений, що виконаємо цей план. Січень показує, що динаміка хороша
За його словами, кількість учасників та пропорційне зростання продажу активів на аукціонах росте.
"Сьогодні для нас середній показник – 4 учасники в аукціоні. Зростання в 7, 10 разів від стартової ціни вже нікого не дивує", - сказав Коваль.
Доповнення
Фонд державного майна України із початку 2024 року провів уже 31 успішний аукціон і планує залучити до державного бюджету близько 534 млн грн.
У кінці січня повідомлялося, що до держбюджету надійшли перші 32 млн грн підсанкційного російського олігарха Олега Дерипаски.