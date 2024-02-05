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Від приватизації держмайна цього року планують отримати 4 млрд грн - ФДМУ

Від приватизації держмайна цього року планують отримати 4 млрд грн - ФДМУ

Київ • УНН

 • 22016 перегляди

Фонд державного майна України планує отримати 4 мільярди гривень від приватизації державних активів цього року, за словами його голови.

Фонд державного майна України цього року планує отримати від приватизації держмайна 4 млрд грн. Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Фонд держмайна є органом управління для 2300 підприємство, і це більше мільйона 500 об’єктів державної власності. Фактично, план на цей рік визначений в державному бюджеті – це 4 млрд грн від приватизації та 800 млн від оренд. Точно впевнений, що виконаємо цей план. Січень показує, що динаміка хороша

- розповів Коваль.

За його словами, кількість учасників та пропорційне зростання продажу активів на аукціонах росте.

"Сьогодні для нас середній показник – 4 учасники в аукціоні. Зростання в 7, 10 разів від стартової ціни вже нікого не дивує", - сказав Коваль.

Доповнення

Фонд державного майна України із початку 2024 року провів уже 31 успішний аукціон і планує залучити до державного бюджету близько 534 млн грн.

У кінці січня повідомлялося, що до держбюджету надійшли перші 32 млн грн підсанкційного російського олігарха Олега Дерипаски.

Анна Мурашко

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