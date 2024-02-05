Фонд держмайна: аукціони з початку року принесли у бюджет 534 млн грн

Фонд державного майна України із початку 2024 року провів уже 31 успішний аукціон і планує залучити до державного бюджету близько 534 млн грн. Про це повідомив в ефірі телемарафону голова ФДМУ Віталій Коваль, пише УНН.

Почали рік дуже активно, ми порівнюємо з січнем 2023 року і бачимо, що до державного бюджету надійде на кілька десятків мільйонів гривень більше. Відбувся 31 аукціон успішно, і до державного бюджету буде залучено близько 534 млн грн - сказав Коваль.

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