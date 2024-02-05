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Фонд держмайна: аукціони з початку року принесли у бюджет 534 млн грн

Фонд держмайна: аукціони з початку року принесли у бюджет 534 млн грн

Київ • УНН

 • 29695 перегляди

Фонд державного майна України залучив до державного бюджету близько 534 мільйонів гривень від 31 успішного приватизаційного аукціону з початку 2024 року.

Фонд державного майна України із початку 2024 року провів уже 31 успішний аукціон і планує залучити до державного бюджету близько 534 млн грн. Про це повідомив в ефірі телемарафону  голова ФДМУ Віталій Коваль, пише УНН.

Почали рік дуже активно, ми порівнюємо з січнем 2023 року і бачимо, що до державного бюджету надійде на кілька десятків мільйонів гривень більше. Відбувся 31 аукціон успішно, і до державного бюджету буде залучено близько 534 млн грн

- сказав Коваль.

Гроші олігарха Дерипаски на відновлення України: в держбюджет перерахували перші 32 млн грн підсанкційних коштів31.01.24, 19:02 • 83086 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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