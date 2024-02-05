Фонд госимущества: аукционы с начала года принесли в бюджет 534 млн грн

Фонд государственного имущества Украины с начала 2024 года провел уже 31 успешный аукцион и планирует привлечь в государственный бюджет около 534 млн грн. Об этом сообщил в эфире телемарафона глава ФГИУ Виталий Коваль, пишет УНН.

Начали год очень активно, мы сравниваем с январем 2023 года и видим, что в государственный бюджет поступит на несколько десятков миллионов гривен больше. Состоялся 31 аукцион успешно, и в государственный бюджет будет привлечено около 534 млн грн - сказал Коваль.

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