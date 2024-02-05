Фонд госимущества: аукционы с начала года принесли в бюджет 534 млн грн
Фонд государственного имущества Украины привлек в государственный бюджет около 534 миллионов гривен от 31 успешного приватизационного аукциона с начала 2024 года.
В результате российского обстрела Херсона погибла пожилая женщина: количество жертв возросло до трех
Количество жертв российского артиллерийского удара по Херсону возросло до трех - 66-летняя женщина умерла от ранений, полученных на улице во время обстрела.
"Нам еще будет очень трудно, но точно уже никогда не будет стыдно": Залужный поздравил начальника Генштаба ВСУ Шапталу с днем рождения
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный поздравил начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Сергея Шапталу с 51-летием.
Стадион MetLife в Нью-Джерси примет финал Чемпионата мира по футболу 2026 года
Чемпионат мира по футболу 2026 года будут принимать стадионы США, Мексики и Канады. А финал состоится на стадионе MetLife в Нью-Джерси.
Армия рф обстреляла центр Херсона: известно о двух погибших и пострадавшем
В результате российского обстрела Херсона с оккупированного левого берега погибли два человека, еще один человек получил ранения.
Состояние здоровья Саакашвили улучшилось, а неврологическое состояние не изменилось - заключение врачей
Врачи установили, что хотя состояние здоровья и вес Михеила Саакашвили в тюрьме улучшились, его неврологическое состояние и когнитивные нарушения не изменились.
Эрдоган обсудит с рф "новый механизм" экспорта украинского зерна Черным морем во время визита путина - министр
Президент Турции Эрдоган обсудит с президентом россии путиным новый механизм экспорта украинского зерна через Черное море.
В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
В случае выявления конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи из-за ее работы в банках, которые были признаны неплатежеспособными.
Корпоратизация Укроборонпрома: еще 10 государственных оборонных предприятий станут хозяйственными обществами
Продолжаются трансформационные реформы в оборонной промышленности, и еще десять украинских государственных оборонных предприятий станут субъектами хозяйствования в рамках реформирования Укроборонпрома.
Бизнес призывает правительство доработать законопроект о мобилизации, чтобы не парализовать экономику страны
Европейская Бизнес Ассоциация призывает правительство не принимать законопроект №10449 в его нынешней редакции, а вместо этого доработать его, чтобы не парализовать украинскую экономику.