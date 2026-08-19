От лечения до протезирования - какие новые права и гарантии получат украинские защитники

Верховная рада Украины 19 августа приняла закон, предусматривающий дополнительные гарантии для военнослужащих, ветеранов и освобожденных из плена во время лечения, реабилитации и протезирования. Об этом сообщает УНН.

Детали

За соответствующий законопроект №13704-д проголосовали 308 народных депутатов. Документ комплексно меняет подход к лечению, реабилитации, материальному обеспечению и протезированию военнослужащих, ветеранов войны и освобожденных из плена военнопленных. Речь идет о ряде гарантий, которые должны действовать на разных этапах восстановления защитника после ранения или тяжелой травмы.

Законопроект №13704-д охватывает практически весь путь раненого военнослужащего после получения травмы: лечение, сохранение денежного довольствия, реабилитацию, прохождение ВЛК, протезирование и дальнейшую социальную поддержку. В то же время часть положений документа не заработает сама по себе сразу после его подписания: правительству еще предстоит разработать процедуры реабилитации и протезирования, проработать механизм контроля их качества, программу по предотвращению ампутаций и вопрос дополнительной финансовой поддержки тяжелораненых защитников.

Выплаты во время лечения, реабилитация и протезирование: что меняет закон №13704-д для военнослужащих

Проект №13704-д зарегистрировали в парламенте еще 14 ноября 2025 года как доработанный вариант законодательных инициатив по медицинскому обеспечению защитников.

3 декабря 2025 года Верховная рада приняла его за основу. После подготовки поправок профильный Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов 10 августа 2026 года рекомендовал парламенту принять документ во втором чтении и в целом.

К его подготовке также привлекли Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, Министерство обороны и Офис военного омбудсмена.

Денежное довольствие во время лечения

Одна из главных норм касается выплат военнослужащим, которые из-за ранения или состояния здоровья длительное время находятся на лечении или проходят реабилитацию. Закон предусматривает полное сохранение всех видов денежного довольствия на время такого лечения и восстановления.

Эта гарантия будет распространяться и на случаи, когда военнослужащего направили на лечение в медицинское учреждение за пределами Украины. То есть сам факт пребывания в зарубежной клинике не должен приводить к потере причитающегося военнослужащему денежного довольствия. Это особенно важно для людей с тяжелыми ранениями, лечение которых может длиться месяцами и требовать нескольких этапов операций и восстановления.

Во время подготовки документа ко второму чтению отдельно прорабатывался вопрос военнослужащих, лечение которых из-за тяжелого ранения длится более 12 месяцев, а также военнослужащих, нуждающихся в длительном лечении после возвращения из российского плена. Именно эти случаи обсуждали представители парламентского комитета, Минобороны, Офиса Президента и Офиса военного омбудсмена в начале августа.

Лечение и реабилитация за счет государства

Документ также устанавливает принцип равного доступа к медицинской и реабилитационной помощи. По информации профильного комитета Верховной рады, лечение и реабилитация военнослужащих, ветеранов, освобожденных из плена, а также иностранцев и лиц без гражданства, проходящих военную службу в Вооруженных силах Украины, должны осуществляться на равных условиях и в полном объеме за счет государственного бюджета.

Законодатели пытаются закрепить принцип, согласно которому объем необходимой помощи определяется прежде всего медицинскими потребностями человека, а не местом его лечения или другими организационными обстоятельствами.

В то же время реабилитация не должна ограничиваться лишь коротким периодом после операции или завершения стационарного лечения. Если этого требует состояние военнослужащего, она может длиться продолжительный период времени. Это касается, в частности, тяжелых травм опорно-двигательного аппарата, ампутаций и других повреждений, после которых восстановление функций может потребовать длительного восстановления.

Улучшенное питание для раненых военнослужащих на реабилитации

В законопроекте, который 19 августа приняли народные избранники, говорится и о питании защитников во время лечения и реабилитации.

Документ предусматривает обеспечение их улучшенным питанием в учреждениях здравоохранения и реабилитационных учреждениях независимо от формы собственности и подчинения такого учреждения. Соответствующую гарантию должны привязать к статусу и потребностям пациента. Ведь для раненых, которые проходят длительное послеоперационное лечение или интенсивную реабилитацию, полноценное питание - такое же сложное восстановление, как физиотерапия, медикаментозное лечение и работа с психотерапевтом.

Как изменится работа военно-врачебных комиссий (ВВК)

Законопроект затрагивает и работу военно-врачебных комиссий. В частности, предусматривает возможность обжаловать в судебном порядке постановления ВВК относительно определения степени годности человека к военной службе.

Эта норма создает дополнительный юридический механизм защиты для военнослужащих, которые не согласны с заключением комиссии о состоянии своего здоровья и возможности дальнейшего прохождения службы. В условиях, когда заключение ВВК может непосредственно влиять на дальнейшую службу человека, его лечение и социальные гарантии, возможность полноценного обжалования такого решения имеет принципиальное значение.

Право на свободный выбор протезиста

Один из крупнейших блоков документа его авторы посвятили протезированию и ортезированию.

Военнослужащие, получившие ранения или травмы в результате боевых действий или пребывания в плену, а также лица с инвалидностью вследствие войны не должны быть ограничены в выборе протезиста и предприятия или учреждения, предоставляющего услуги по протезированию или ортезированию. Такой выбор должен осуществляться в соответствии с медицинскими назначениями.

На практике эта норма призвана предоставить самому раненому больше влияния на то, где и у кого он будет получать протез. Человек сможет выбирать специалиста или протезное предприятие, ориентируясь на собственные потребности, рекомендации врачей, вид ампутации и необходимую конструкцию, и не быть "привязанным" к одному исполнителю из-за административных процедур.

Контроль за качеством протезирования

При этом свободу выбора протезиста должен сопровождать усиленный контроль за качеством самих услуг. Документ предусматривает поручить Кабинету Министров рассмотреть этот вопрос и создать постоянный рабочий орган по контролю качества протезирования. К его работе предлагают привлечь представителей органов исполнительной власти, общественных организаций людей с инвалидностью и экспертного сообщества.

Отдельно правительство в течение трех месяцев после того, как закон подпишет глава государства Владимир Зеленский, его опубликуют в официальном печатном издании парламента и он вступит в силу, должно подать в Верховную Раду законодательные предложения относительно процедуры реабилитации и протезирования.

Программа "Спаси конечность"

Еще одно направление, прописанное в законопроекте, который сегодня поддержали парламентарии, касается попыток уменьшить количество случаев, когда тяжелое ранение заканчивается ампутацией. Поэтому Кабинету Министров предлагают разработать и утвердить Государственную целевую программу "Спаси конечность" на 2026–2030 годы. Она должна быть направлена на профилактику ампутаций и восстановление функций конечностей, а финансирование программы предусматривается из государственного бюджета.

Идея заключается в том, чтобы государственная политика не сводилась лишь к обеспечению протезом уже после ампутации. Речь также идет о развитии медицинских технологий, операций и реабилитационных подходов, которые в случаях, когда это возможно с медицинской точки зрения, позволят сохранить раненую конечность или максимально восстановить ее функциональность.

Возможное пожизненное содержание для тяжелораненых

Отдельным пунктом Кабмину предлагают рассмотреть возможность введения пожизненного денежного содержания для части военнослужащих с наиболее тяжелыми последствиями боевых травм. Важная деталь: закон не устанавливает такую выплату автоматически, а поручает правительству проработать возможность ее введения.

Речь идет о защитниках, которые вследствие взрывных травм, полученных во время непосредственного участия в боевых действиях, перенесли необратимую утрату верхних или нижних конечностей либо их частей, другого органа или полную стойкую утрату функции органа и в результате этого получили инвалидность I группы.

В качестве ориентира для размера такого содержания предлагают использовать среднюю заработную плату в Украине за предыдущий год. Однако конкретный механизм, условия назначения и порядок выплат еще потребуют отдельного решения.

Напомним

Ранее мы писали о том, что Федерация профсоюзов Украины развивает системную поддержку военнослужащих, являющихся членами профсоюзного движения - от единовременных выплат в размере 6 500 гривен после ранения, программ реабилитации, протезирования и дальнейшего трудоустройства до организации отдыха детей защитников.