Осушение Каховского водохранилища: ветровая эрозия будет переносить тяжелые металлы с пылью - ученые
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Ученые на Херсонщине прогнозируют ухудшение екологического состояния вледствие загрязнения тяжелыми металлами, которые будут переноситься ветром с осушенного, в результате подрыва плотины, Каховского водохранилища, передает УНН со ссылкой на Military Media Center.
Детали
По мнению заместителя генерального директора Института охраны почв Романа Паламарчука, осушение Каховского водохранилища в результате подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС приведет к существенному ухудшению экологического состояния орошаемых сельскохозяйственных земель в Херсонской области. В частности, приведет к миграции солей в верхние слои почвы.
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«Что касается территории Каховского водохранилища, которое вскоре будет фактически осушено, то в результате этого там будет ветровая эрозия, что повлечет миграцию тяжелых металлов с пылью. Но это лишь предварительные прогнозы, ведь пока невозможно оценить весь масштаб причиненного вреда», - отметил ученый.
Дополнение
Ориентировочная сумма ущерба окружающей среде из-за подрыва россией Каховской ГЭС уже составляет более 55 млрд гривен, из Каховского водохранилища вытекло 62% воды. По словам министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслана Стрельца, из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС под угрозой гибели 160 тысяч птиц и более 20 тысяч диких животных.
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