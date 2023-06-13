Осушение Каховского водохранилища: ветровая эрозия будет переносить тяжелые металлы с пылью - ученые

Детали

По мнению заместителя генерального директора Института охраны почв Романа Паламарчука, осушение Каховского водохранилища в результате подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС приведет к существенному ухудшению экологического состояния орошаемых сельскохозяйственных земель в Херсонской области. В частности, приведет к миграции солей в верхние слои почвы.

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«Что касается территории Каховского водохранилища, которое вскоре будет фактически осушено, то в результате этого там будет ветровая эрозия, что повлечет миграцию тяжелых металлов с пылью. Но это лишь предварительные прогнозы, ведь пока невозможно оценить весь масштаб причиненного вреда», - отметил ученый.

Дополнение

Ориентировочная сумма ущерба окружающей среде из-за подрыва россией Каховской ГЭС уже составляет более 55 млрд гривен, из Каховского водохранилища вытекло 62% воды. По словам министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслана Стрельца, из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС под угрозой гибели 160 тысяч птиц и более 20 тысяч диких животных.

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