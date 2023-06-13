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У Одесі та Чорноморську виявлено проби, що містять сальмонелу і кишкові інфекції - ОВА

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. Директор департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОВА Павло Буланович на брифінгу повідомив, що у вівторок, 13 червня, в Одеському районі було виявлено три проби, які містять сальмонелу та кишкові інфекції. Він закликав місцевих жителів не споживати морепродукти, щоб уникнути спалаху захворювань, передає УНН.

У Одесі та Чорноморську виявлено проби, що містять сальмонелу і кишкові інфекції - ОВА

Цитата

"Сьогодні виявлено три проби, які містять сальмонелу і кишкові інфекції. Це пляж Ланжерон, місто Чорноморськ і 16-та станція Великого Фонтану. Тому в мене переконливе прохання: не вживати морепродукти, не купувати рибу, не вживати мідії та рапани. Це наражає на небезпеку усіх і це може призвести до відповідної ланцюгової реакції, з якою буде важко впоратися", - наголосив він.

Деталі

Своєю чергою, начальниця управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини та контролю у сфері органічного виробництва Держпродспоживслужби в Одеській області, головний державний ветеринарний інспектор Анжела Ткаченко повідомила, що були посилені стабілізаційні заходи з недопущення до обігу небезпечних, неякісних харчових продуктів, у тому числі риби.

"За 10-11 червня було недопущено до обігу на території ринків понад 200 кг риби, яка не відповідала вимогам законодавства - солона, копчена, в'ялена риба. Були відсутні документи, які засвідчують її безпосередню безпечність та якість", - сказала вона.

За словами Ткаченко, наразі на території Одеської області державний ветеринарно-санітарний контроль за обігом харчових продуктів рослинного та тваринного походження здійснюють 56 державних лабораторій. На сьогодні перевірено Татарбунарський, Саратський ринки та ринок у селищі Маяки, порушень не виявлено.

"Найближчим часом планується проведення комплексних перевірок ринків на території міста Одеси та області, а саме в Ізмаїльському, Білгород-Дністровському районах, які також виходять на акваторію Чорного моря", - зауважила вона.

Ветеринарний інспектор підкреслила, що ці заходи проведуть з метою не допустити спалаху захворювань, у першу чергу - ботулізму.

Нагадаємо

Міністерство охорони здоров'я попередило, що через масовий мор риби на Дніпропетровщині і в інших областях, внаслідок знищення росіянами Каховської ГЕС, необхідно бути вкрай обережним. Не вживати мертву рибу та не купувати її в місцях стихійної торгівлі, через великий ризик інфекційного захворювання на ботулізм.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві після підриву Каховської ГЕС посилили перевірки м'яса та риби

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