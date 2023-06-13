У Одесі та Чорноморську виявлено проби, що містять сальмонелу і кишкові інфекції - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Директор департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОВА Павло Буланович на брифінгу повідомив, що у вівторок, 13 червня, в Одеському районі було виявлено три проби, які містять сальмонелу та кишкові інфекції. Він закликав місцевих жителів не споживати морепродукти, щоб уникнути спалаху захворювань, передає УНН.
Цитата
"Сьогодні виявлено три проби, які містять сальмонелу і кишкові інфекції. Це пляж Ланжерон, місто Чорноморськ і 16-та станція Великого Фонтану. Тому в мене переконливе прохання: не вживати морепродукти, не купувати рибу, не вживати мідії та рапани. Це наражає на небезпеку усіх і це може призвести до відповідної ланцюгової реакції, з якою буде важко впоратися", - наголосив він.
Деталі
Своєю чергою, начальниця управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини та контролю у сфері органічного виробництва Держпродспоживслужби в Одеській області, головний державний ветеринарний інспектор Анжела Ткаченко повідомила, що були посилені стабілізаційні заходи з недопущення до обігу небезпечних, неякісних харчових продуктів, у тому числі риби.
"За 10-11 червня було недопущено до обігу на території ринків понад 200 кг риби, яка не відповідала вимогам законодавства - солона, копчена, в'ялена риба. Були відсутні документи, які засвідчують її безпосередню безпечність та якість", - сказала вона.
За словами Ткаченко, наразі на території Одеської області державний ветеринарно-санітарний контроль за обігом харчових продуктів рослинного та тваринного походження здійснюють 56 державних лабораторій. На сьогодні перевірено Татарбунарський, Саратський ринки та ринок у селищі Маяки, порушень не виявлено.
"Найближчим часом планується проведення комплексних перевірок ринків на території міста Одеси та області, а саме в Ізмаїльському, Білгород-Дністровському районах, які також виходять на акваторію Чорного моря", - зауважила вона.
Ветеринарний інспектор підкреслила, що ці заходи проведуть з метою не допустити спалаху захворювань, у першу чергу - ботулізму.
Нагадаємо
Міністерство охорони здоров'я попередило, що через масовий мор риби на Дніпропетровщині і в інших областях, внаслідок знищення росіянами Каховської ГЕС, необхідно бути вкрай обережним. Не вживати мертву рибу та не купувати її в місцях стихійної торгівлі, через великий ризик інфекційного захворювання на ботулізм.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві після підриву Каховської ГЕС посилили перевірки м'яса та риби