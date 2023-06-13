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В Одессе и Черноморске обнаружены пробы, содержащие сальмонеллу и кишечные инфекции - ОГА

Киев • УНН

 • 682582 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Директор департамента экологии и природных ресурсов Одесской ОГА Павел Буланович на брифинге сообщил, что во вторник, 13 июня, в Одесском районе было обнаружено три пробы, которые содержат сальмонеллу и кишечные инфекции. Он призвал местных жителей не потреблять морепродукты, чтобы избежать вспышки заболеваний, передает УНН.

В Одессе и Черноморске обнаружены пробы, содержащие сальмонеллу и кишечные инфекции - ОГА

Цитата

"Сегодня выявлено три пробы, которые содержат сальмонеллу и кишечные инфекции. Это пляж Ланжерон, город Черноморск и 16-я станция Большого Фонтана. Поэтому у меня убедительная просьба: не употреблять морепродукты, не покупать рыбу, не употреблять мидии и рапаны. Это подвергает опасности всех и это может привести к соответствующей цепной реакции, с которой будет трудно справиться", - подчеркнул он.

Детали

В свою очередь, начальница управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины и контроля в сфере органического производства Госпродпотребслужбы в Одесской области, главный государственный ветеринарный инспектор Анжела Ткаченко сообщила, что были усилены стабилизационные меры по недопущению к обращению опасных, некачественных пищевых продуктов, в том числе рыбы.

"За 10-11 июня было недопущено к обращению на территории рынков более 200 кг рыбы, которая не соответствовала требованиям законодательства - соленая, копченая, вяленая рыба. Отсутствовали документы, удостоверяющие ее непосредственную безопасность и качество", - сказала она.

По словам Ткаченко, сейчас на территории Одесской области государственный ветеринарно-санитарный контроль за оборотом пищевых продуктов растительного и животного происхождения осуществляют 56 государственных лабораторий. На сегодня проверено Татарбунарский, Саратский рынки и рынок в поселке Маяки, нарушений не выявлено.

"В ближайшее время планируется проведение комплексных проверок рынков на территории города Одессы и области, а именно в Измаильском, Белгород-Днестровском районах, которые также выходят на акваторию Черного моря", - отметила она.

Ветеринарный инспектор подчеркнула, что эти мероприятия проведут с целью не допустить вспышки заболеваний, в первую очередь - ботулизма.

Напомним

Министерство здравоохранения предупредило, что из-за массового мора рыбы в Днепропетровской и других областях, в результате уничтожения россиянами Каховской ГЭС, необходимо быть крайне осторожным. Не употреблять мертвую рыбу и не покупать ее в местах стихийной торговли, из-за большого риска инфекционного заболевания ботулизмом.

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