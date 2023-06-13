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Осушення Каховського водосховища: вітрова ерозія переноситиме важкі метали з пилом - науковці

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. Науковці на Херсонщині прогнозують погіршення екологічного стану внаслідок забруднення важкими металами, що переноситимуться вітром із осушеного, внаслідок підриву греблі, Каховського водосховища, передає УНН з посиланням на Military Media Center. 

Осушення Каховського водосховища: вітрова ерозія переноситиме важкі метали з пилом - науковці

Деталі

На думку заступника генерального директора Інституту охорони ґрунтів Романа Паламарчука, осушення Каховського водосховища внаслідок підриву росіянами греблі Каховської ГЕС призведе до суттєвого погіршення екологічного стану зрошувальних сільськогосподарських земель у Херсонській області. Зокрема, призведе до міграції солей до верхніх шарів ґрунту.

Цитата

«Щодо території Каховського водосховища, яке незабаром буде, фактично, осушене, то внаслідок цього там буде вітрова ерозія, що спричинить міграцію важких металів з пилом. Але це лише попередні прогнози, адже наразі неможливо оцінити весь масштаб заподіяної шкоди», - зазначив науковець.

Доповнення

Орієнтовна сума збитків довкіллю через підрив росією Каховської ГЕС вже становить понад 55 млрд гривень, з Каховського водосховища витекло 62% води. За словами міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця, через підрив росіянами Каховської ГЕС під загрозою загибелі 160 тисяч птахів та понад 20 тисяч диких тварин.

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