Осушення Каховського водосховища: вітрова ерозія переноситиме важкі метали з пилом - науковці
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Науковці на Херсонщині прогнозують погіршення екологічного стану внаслідок забруднення важкими металами, що переноситимуться вітром із осушеного, внаслідок підриву греблі, Каховського водосховища, передає УНН з посиланням на Military Media Center.
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На думку заступника генерального директора Інституту охорони ґрунтів Романа Паламарчука, осушення Каховського водосховища внаслідок підриву росіянами греблі Каховської ГЕС призведе до суттєвого погіршення екологічного стану зрошувальних сільськогосподарських земель у Херсонській області. Зокрема, призведе до міграції солей до верхніх шарів ґрунту.
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«Щодо території Каховського водосховища, яке незабаром буде, фактично, осушене, то внаслідок цього там буде вітрова ерозія, що спричинить міграцію важких металів з пилом. Але це лише попередні прогнози, адже наразі неможливо оцінити весь масштаб заподіяної шкоди», - зазначив науковець.
Доповнення
Орієнтовна сума збитків довкіллю через підрив росією Каховської ГЕС вже становить понад 55 млрд гривень, з Каховського водосховища витекло 62% води. За словами міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця, через підрив росіянами Каховської ГЕС під загрозою загибелі 160 тисяч птахів та понад 20 тисяч диких тварин.
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