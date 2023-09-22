Обжалование решения ВВК - в Минздраве объяснили процедуру
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Военнослужащий может обжаловать выводы ВВК, если он считает, что в решении комиссии не отражено реальное состояние его здоровья. Сделать это можно в досудебном порядке и через суд, пояснил Минздрав, передает УНН.
Детали
Обжалование выводов ВВК военнослужащими в случае несогласия с заключением комиссии можно в досудебном порядке и через суд. Начинать лучше обжаловать решение с досудебного порядка, отмечает ведомство, и только, если это не будет иметь положительного результата, обратиться в суд.
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Чтобы обжаловать решение военно-врачебной комиссии в досудебном порядке, необходимо:
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- Написать заявление/жалобу лица о несогласии с выводами ВВК и просьбой пересмотреть указанное решение высшей ВВК.
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- Приложить к заявлению/жалобе все соответствующие медицинские документы, копию предыдущего решения ВВК и копию военного билета (удостоверения офицера).
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- Заявление, медицинские документы и копию постановления ВВК необходимо либо самостоятельно принести в высшую ВВК, либо отправить по почте ценным письмом с уведомлением о вручении с описью вложения в адрес соответствующей ВВК.
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По результатам рассмотрения жалобы ВВК пересматривает обжалуемое постановление или может направить на повторный (контрольный) медицинский осмотр. Затем истцу предоставляют новое заключение о состоянии здоровья, который и будет приниматься во внимание. В спорных и сложных случаях право на вынесение окончательного решения остается за Центральной военно-врачебной комиссией (ЦВВК).
Обжалование решения ВВК в суде осуществляется в порядке административного судопроизводства в соответствии с требованиями Кодекса административного судопроизводства Украины.
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Обжаловать решение ВВК исключительно по медицинским показаниям невозможно, ведь это не входит в компетенцию суда. Но суд может установить нарушение процедуры проведения военно-врачебной комиссии и на этом основании отменить такое решение ВВК.
Также он может обязать провести повторный медицинский осмотр и дообследование военнослужащего в случае отказа соответствующей ВВК их проводить.
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Дополнение
Как ранее сообщал УНН, Кабинет Министров Украины принял решение о введении электронного документооборота во время и после прохождения военно-врачебных комиссий (ВВК). Это улучшит качество медицинского обслуживания бойцов во время прохождения ВВК.