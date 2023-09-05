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Зміни у Переліку хвороб: представник Медичних сил ЗСУ дав роз’яснення

Зміни у Переліку хвороб: представник Медичних сил ЗСУ дав роз’яснення

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. Командування Медичних сил ЗСУ спільно з МОЗ, командуваннями видів і родів ЗСУ розробили зміни до розкладу хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби, служби у військовому резерві. З метою уникнення двозначного чи хибного трактування внесених змін представник Командування Медичних сил ЗСУ підполковник медичної служби Дмитро Мірошниченко надав розʼяснення ключових аспектів цієї теми, пише УНН з посиланням на Армія Inform.

Деталі

Зміни у Розкладі хвороб для оцінки придатності військовослужбовців викликали неоднозначну суспільну реакцію. За словами Мірошниченко, рішення щодо ухвалення певних змін у Розкладі зумовлене змінами світової практики.

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"В науці постійно відбуваються зміни щодо діагностики тих чи інших хвороб, захворювань серця, легень, судин тощо. Перелік хвороб по суті не змінився щодо їх кількості, тому що він побудований на міжнародній класифікації хвороб десятого перегляду, і ми не можемо від неї відхилитися", - зазначив він.

Підполковник медичної служби зауважив, що ці зміни вносять конкретику для лікарів, щоб усі максимально однаково трактували положення про військово-лікарську експертизу і щоб мінімізувати кількість помилок під час ухвалення рішень щодо придатності до військової служби.

"Міністерство охорони здоров’я видало класифікатори, яких ми дотримуємося. У Розкладі хвороб, відповідно, так і лишилися ті хвороби, ті показники, за якими військовослужбовці визнаються придатними, обмежено придатними чи непридатними тощо.  Світові стандарти, світові класифікації допомагають нам іти в ногу з часом щодо певних вад людини, які, по суті, якщо вони не мають ніяких хворобливих проявів, а об’єктивні дослідження в межах норми, — то це повноправні члени суспільства, і вони, як всі, можуть виконувати свій військовий обов’язок, якщо, повторюю, їм дозволяє здоров’я", - пояснив він.

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Зазначається, що цими змінами вноситься конкретика для лікарів, щоб усі максимально однаково трактували положення про військово-лікарську експертизу і щоб мінімізувати кількість помилок під час ухвалення рішень щодо ступеня придатності до військової служби.

"Щодо осіб, які будуть призиватися тепер на військову службу з хронічними (та іншими) захворюваннями, варто роз’яснити, що такі люди і до внесених змін до цього наказу служили у Збройних Силах України на різних посадах. Це посади в підрозділах забезпечення, в навчальних центрах", - розповів Мірошниченко.

За його словами, є чимало прикладів, коли такі військовослужбовці успішно проходили службу і в інших військових частинах та підрозділах.

"Я, як колишній начмед військової частини, неодноразово стикався з фактами, коли військові медики під час обстеження стану здоров’я військовослужбовця, керуючись відповідними нормативними актами, робили висновок — обмежено придатний. Хоча він був соматично абсолютно здоровим, аналізи нормальні. Він міг виконувати свої функціональні обов’язки, діяти не гірше, ніж його побратими. І до мене такі люди приходили і казали: «Лікарю, чому ви вішаєте клеймо? Так, у мене дійсно є певні діагнози, але я себе нормально почуваю. Я виконую всі рекомендації лікарів. Я повноправний член суспільства, я можу виконувати всі завдання на службі без обмежень", - поділився представник Командування Медичних сил ЗСУ.

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На його думку, треба зважити на той факт, що з 2014 року в Україні дуже багато військових саме цієї категорії, які мають колосальний бойовий досвід.

"Ми намагаємося зберегти цих людей у війську, щоб вони цей колосальний унікальний досвід передавали молодим воїнам. Звісно, повторюся, якщо в нього для цього вистачає здоров’я, його стан не впливає на боєздатність підрозділу. Індивідуальний підхід у визначенні ступеня придатності до військової служби — це прийняття індивідуального рішення щодо кожного військовослужбовця, який має певні проблеми зі здоров’ям", - пояснив підполковник.

Зазначається, що індивідуальний підхід у визначенні ступеня придатності до військової служби — це прийняття індивідуального рішення щодо кожного військовослужбовця, який має певні проблеми зі здоров’ям, визначення конкретно до кожного клінічного випадку кожної людини ступеня придатності до проходження військової служби.

Військовослужбовці, які мають певні захворювання, не можуть проходити службу в підрозділах спецпризначення ДШВ, морської піхоти, ССО, але вони можуть виконувати завдання у складі підрозділу забезпечення, зазначив Мірошниченко.

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