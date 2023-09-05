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Изменения в Перечне болезней: представитель Медицинских сил ВСУ дал разъяснения

Изменения в Перечне болезней: представитель Медицинских сил ВСУ дал разъяснения

Киев • УНН

 • 1388112 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Командование Медицинских сил ВСУ совместно с Минздравом, командованиями видов и родов ВСУ разработали изменения в расписание болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень пригодности к военной службе, службе в военном резерве. Во избежание двусмысленной или ложной трактовки внесенных изменений представитель Командования Медицинских сил ВСУ подполковник медицинской службы Дмитрий Мирошниченко предоставил разъяснения ключевых аспектов этой темы, пишет УНН с ссылкой на Армия Inform.

Детали

Изменения в Расписании болезней для оценки пригодности военнослужащих вызвали неоднозначную общественную реакцию. По словам Мирошниченко, решение о принятии определенных изменений в Расписании обусловлено изменениями мировой практики.

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"В науке постоянно происходят изменения по диагностике тех или иных болезней, заболеваний сердца, легких, сосудов и тому подобное. Перечень болезней по сути не изменился по их количеству, потому что он построен на международной классификации болезней десятого пересмотра, и мы не можем от нее отклониться",- отметил он.

Подполковник медицинской службы отметил, что эти изменения вносят конкретику для врачей, чтобы все максимально одинаково трактовали положения о военно-врачебной экспертизе и чтобы минимизировать количество ошибок при принятии решений о пригодности к военной службе.

"Министерство здравоохранения выдало классификаторы, которых мы придерживаемся. В Расписании болезней, соответственно, так и остались те болезни, те показатели, по которым военнослужащие признаются годными, ограниченно годными или непригодными и тому подобное.  Мировые стандарты, мировые классификации помогают нам идти в ногу со временем относительно определенных недостатков человека, которые, по сути, если они не имеют никаких болезненных проявлений, а объективные исследования в пределах нормы, — то это полноправные члены общества, и они, как все, могут выполнять свой воинский долг, если, повторяю, им позволяет здоровье", - пояснил он.

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Отмечается, что этими изменениями вносится конкретика для врачей, чтобы все максимально одинаково трактовали положения о военно-врачебной экспертизе и чтобы минимизировать количество ошибок при принятии решений о степени пригодности к военной службе.

"Относительно лиц, которые будут призываться теперь на военную службу с хроническими (и другими) заболеваниями, стоит разъяснить, что такие люди и до внесенных изменений в этот приказ служили в Вооруженных Силах Украины на разных должностях. Это должности в подразделениях обеспечения, в учебных центрах", - рассказал Мирошниченко.

По его словам, есть немало примеров, когда такие военнослужащие успешно проходили службу и в других воинских частях и подразделениях.

"Я, как бывший начмед воинской части, неоднократно сталкивался с фактами, когда военные медики при обследовании состояния здоровья военнослужащего, руководствуясь соответствующими нормативными актами, делали вывод — ограниченно годен. Хотя он был соматически абсолютно здоровым, анализы нормальные. Он мог выполнять свои функциональные обязанности, действовать не хуже, чем его собратья. И ко мне такие люди приходили и говорили: «Доктор, почему вы вешаете клеймо. Да, у меня действительно есть определенные диагнозы, но я себя нормально чувствую. Я выполняю все рекомендации врачей. Я полноправный член общества, я могу выполнять все задачи на службе без ограничений",- поделился представитель Командования Медицинских сил ВСУ.

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По его мнению, надо учесть тот факт, что с 2014 года в Украине очень много военных именно этой категории, которые имеют колоссальный боевой опыт.

"Мы стараемся сохранить этих людей в армии, чтобы они этот колоссальный уникальный опыт передавали молодым воинам. Конечно, повторюсь, если у него для этого хватает здоровья, его состояние не влияет на боеспособность подразделения. Индивидуальный подход в определении степени годности к военной службе — это принятие индивидуального решения по каждому военнослужащему, который имеет определенные проблемы со здоровьем", - пояснил подполковник.

Отмечается, что индивидуальный подход в определении степени годности к военной службе — это принятие индивидуального решения по каждому военнослужащему, который имеет определенные проблемы со здоровьем, определение конкретно к каждому клиническому случаю каждого человека степени пригодности к прохождению военной службы.

Военнослужащие, которые имеют определенные заболевания, не могут проходить службу в подразделениях спецназначения ДШВ, морской пехоты, ССО, но они могут выполнять задачи в составе подразделения обеспечения, отметил Мирошниченко.

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