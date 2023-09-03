Минобороны приняло приказ об изменениях по ВВК: касается в том числе годности к военной службе

Детали

В частности, вносятся изменения в абзаце седьмом пункта 20.4: "в военное время по статьям (пунктам статей) Расписания болезней, предусматривающим индивидуальную оценку пригодности или ограниченную пригодность к военной службе лиц, прошедших медицинский осмотр по графам II, III, ВВК принимает постановление "годен к военной службе", за исключением статей 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в".

Изменения вносятся следующие: "в абзаце седьмом пункта 20.4 слова и цифры «, за исключением статей 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в» исключить".

Также изменения предусматривают дополнение следующего содержания:

«Ограниченно годный к военной службе

Постановление ВВК районных, городских ТЦК и СП о степени пригодности военнообязанного к военной службе по призыву по мобилизации, на особый период оформляется справкой ВВК в двух экземплярах, которая действительна в течение одного года со дня медицинского осмотра. Постановление ВВК районных, городских ТЦК и СП о временной непригодности или непригодности к военной службе с исключением с воинского учета подлежит утверждению штатной ВВК. Копия справки выдается лицу, прошедшему медицинский осмотр.

Пригоден (или непригоден) к военной службе по военной специальности (указать специальность)».

При этом в самом Положении по состоянию на 3 сентября последние изменения на парламентском сайте с законодательством отображены еще от 18.03.2021.

Ранее

Секретарь СНБО Данилов сообщал, что в Украине внесут пояснения в нормативно-правовые документы по определению того, кто такой "условно годный" и где такие люди могут использоваться.