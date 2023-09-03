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Міноборони ухвалило наказ про зміни щодо ВЛК: стосується у тому числі придатності до військової служби

Міноборони ухвалило наказ про зміни щодо ВЛК: стосується у тому числі придатності до військової служби

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Міністерство оборони ухвалило наказ про зміни до положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України. Відповідний наказ №490 набув чинності 25 серпня, повідомляється на парламентському сайті з законодавством, пише УНН.

Деталі

Зокрема, вносяться зміни в абзаці сьомому пункту 20.4: "у воєнний час за статтями (пунктами статей) Розкладу хвороб, що передбачають індивідуальну оцінку придатності або обмежену придатність до військової служби осіб, які пройшли медичний огляд за графами II, III, ВЛК приймає постанову "придатний до військової служби", за винятком статей 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в".

Зміни вносяться наступні: "в абзаці сьомому пункту 20.4 слова та цифри «, за винятком статей 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в» виключити".

Також зміни передбачають доповнення такого змісту:

«Обмежено придатний до військової служби 

Постанова ВЛК районних, міських ТЦК та СП про ступінь придатності військовозобов’язаного до військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період оформлюється довідкою ВЛК у двох примірниках, яка дійсна протягом одного року з дня медичного огляду. Постанова ВЛК районних, міських ТЦК та СП про тимчасову непридатність або непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку підлягає затвердженню штатною ВЛК. Копія довідки видається особі, яка пройшла медичний огляд.

Придатний (або непридатний) до військової служби за військовою спеціальністю (вказати спеціальність)».

При цьому у самому Положенні станом на 3 вересня останні зміни на парламентському сайті з законодавством відображені ще від 18.03.2021.

Раніше

Секретар РНБО Данілов повідомляв, що в Україні внесуть пояснення до нормативно-правових документів щодо визначення того, хто такий "умовно придатний" і де такі люди можуть використовуватися.

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