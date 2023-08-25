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Уряд запровадив електронний документообіг під час та після проходження ВЛК

Уряд запровадив електронний документообіг під час та після проходження ВЛК

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Кабінет Міністрів України ухвалив рішення щодо запровадження електронного документообігу під час та після проходження військово-лікарських комісій (ВЛК). Це покращить якість медичного обслуговування бійців під час проходження ВЛК, інформує УНН з посиланням на Telegram заступниці міністра оборони Ганни Маляр.

Цитата

"Кабмін затвердив порядок електронного документообігу, який спростить взаємодію між усіма суб'єктами системи, що взаємодіють з військовослужбовцями в рамках військово-лікарської комісії, включаючи військові частини, центри комплектування та медичні заклади. Такий підхід звільняє військовослужбовців від ролі "кур'єра", а замість цього надає можливість швидко отримати документи, необхідні для проходження огляду та реалізації рішень ВЛК", - повідомила вона.

Деталі

До сьогодні усі документи, пов’язані з проходженням ВЛК та оформленням відпусток для продовження лікування чи звільнення військовослужбовця передавалися в паперовому вигляді. За словами Маляр, це суттєво ускладнювало зазначені процеси та створювало додаткові навантаження і незручності для бійця.

Відтепер військові частини, центри комплектування та медичні заклади зможуть надсилати та отримувати наступні документи в електронній формі:

  • іменні списки військовослужбовців, які перебувають на лікуванні в закладах охорони здоров’я;
  • постанови військово-лікарської комісії у вигляді свідоцтва про хворобу або довідки ВЛК;
  • довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва);
  • виписки з медичної карти амбулаторного та стаціонарного хворого;
  • рапорти військовослужбовців про надання їм відпустки для лікування або звільнення з військової служби за станом здоров’я;
  • витяги з наказів військової частини.

Зазначається, що для цього на виконання постанови уряду впроваджується відповідне технічне рішення. Маляр зазначила, що зміни нормативно-правових актів відбулися в рамках роботи міжурядової робочої групи по оптимізації ВЛК, до якої входять представники: Міністерства охорони здоров’я, Міноборони, Міністерства цифрової трансформації, Міністерства ветеранів, ЗСУ та громадської організації "Принцип".

Нагадаємо

5 травня 2023 року в Україні почала діяти система електронного запису до лікарів на військово-лікарську комісію (ВЛК).

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 20 липня заявив, що впровадження Е-черги для проходження військово-лікарських комісій відбувається занадто повільно - кількість записаних віддалено начмедами частин становить лише 18%.

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