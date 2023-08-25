Правительство ввело электронный документооборот во время и после прохождения ВВК
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Кабинет Министров Украины принял решение о введении электронного документооборота во время и после прохождения военно-врачебных комиссий (ВВК). Это улучшит качество медицинского обслуживания бойцов во время прохождения ВВК, информирует УНН со ссылкой на Telegram заместителя министра обороны Анны Маляр.
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"Кабмин утвердил порядок электронного документооборота, который упростит взаимодействие между всеми субъектами системы, взаимодействующими с военнослужащими в рамках военно-врачебной комиссии, включая воинские части, центры комплектования и медицинские учреждения. Такой подход освобождает военнослужащих от роли "курьера", а вместо этого предоставляет возможность быстро получить документы, необходимые для прохождения осмотра и реализации решений ВВК", - сообщила она.
Детали
До сих пор все документы, связанные с прохождением ВВК и оформлением отпусков для продолжения лечения или увольнения военнослужащего передавались в бумажном виде. По словам Маляр, это существенно усложняло указанные процессы и создавало дополнительные нагрузки и неудобства для бойца.
Отныне воинские части, центры комплектования и медицинские учреждения смогут отправлять и получать следующие документы в электронной форме:
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- именные списки военнослужащих, находящихся на лечении в учреждениях здравоохранения’;
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- постановления военно-врачебной комиссии в виде свидетельства о болезни или справки ВВК;
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- справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья);
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- выписки из медицинской карты амбулаторного и стационарного больного;
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- рапорты военнослужащих о предоставлении им отпуска для лечения или увольнения с военной службы по состоянию здоровья;
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- выписки из приказов воинской части.
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Отмечается, что для этого во исполнение постановления правительства внедряется соответствующее техническое решение. Маляр отметила, что изменения нормативно-правовых актов произошли в рамках работы межправительственной рабочей группы по оптимизации ВВК, в которую входят представители: Министерства здравоохранения, Минобороны, Министерства цифровой трансформации, Министерства ветеранов, ВСУ и общественной организации "Принцип".
Напомним
5 мая 2023 года в Украине начала действовать система электронной записи к врачам на военно-врачебную комиссию (ВВК).
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 20 июля заявил, что внедрение Е-очереди для прохождения военно-врачебных комиссий происходит слишком медленно - количество записанных удаленно начмедами частей составляет лишь 18%.