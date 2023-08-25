Правительство ввело электронный документооборот во время и после прохождения ВВК

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КИЕВ. 25 августа. УНН. Кабинет Министров Украины принял решение о введении электронного документооборота во время и после прохождения военно-врачебных комиссий (ВВК). Это улучшит качество медицинского обслуживания бойцов во время прохождения ВВК, информирует УНН со ссылкой на Telegram заместителя министра обороны Анны Маляр.

Цитата

"Кабмин утвердил порядок электронного документооборота, который упростит взаимодействие между всеми субъектами системы, взаимодействующими с военнослужащими в рамках военно-врачебной комиссии, включая воинские части, центры комплектования и медицинские учреждения. Такой подход освобождает военнослужащих от роли "курьера", а вместо этого предоставляет возможность быстро получить документы, необходимые для прохождения осмотра и реализации решений ВВК", - сообщила она.

Детали

До сих пор все документы, связанные с прохождением ВВК и оформлением отпусков для продолжения лечения или увольнения военнослужащего передавались в бумажном виде. По словам Маляр, это существенно усложняло указанные процессы и создавало дополнительные нагрузки и неудобства для бойца.

Отныне воинские части, центры комплектования и медицинские учреждения смогут отправлять и получать следующие документы в электронной форме:

  • именные списки военнослужащих, находящихся на лечении в учреждениях здравоохранения’;
  • постановления военно-врачебной комиссии в виде свидетельства о болезни или справки ВВК;
  • справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья);
  • выписки из медицинской карты амбулаторного и стационарного больного;
  • рапорты военнослужащих о предоставлении им отпуска для лечения или увольнения с военной службы по состоянию здоровья;
  • выписки из приказов воинской части.

Отмечается, что для этого во исполнение постановления правительства внедряется соответствующее техническое решение. Маляр отметила, что изменения нормативно-правовых актов произошли в рамках работы межправительственной рабочей группы по оптимизации ВВК, в которую входят представители: Министерства здравоохранения, Минобороны, Министерства цифровой трансформации, Министерства ветеранов, ВСУ и общественной организации "Принцип".

Напомним

5 мая 2023 года в Украине начала действовать система электронной записи к врачам на военно-врачебную комиссию (ВВК).

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 20 июля заявил, что внедрение Е-очереди для прохождения военно-врачебных комиссий происходит слишком медленно - количество записанных удаленно начмедами частей составляет лишь 18%.

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