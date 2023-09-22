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Оскарження рішення ВЛК - у МОЗ пояснили процедуру

Оскарження рішення ВЛК - у МОЗ пояснили процедуру

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 вересня. УНН. Військовослужбовець може оскаржити висновки ВЛК, якщо він вважає, що у рішенні комісії не відображений реальний стан його здоров’я. Зробити це можна у досудовому порядку та через суд, пояснив МОЗ, передає УНН.

Деталі

Оскарження висновків ВЛК військовослужбовцями у разі незгоди з висновком комісії можна у досудовому порядку та через суд. Починати краще оскаржувати рішення з досудового порядку, зазначає відомство, і лише, якщо це не матиме позитивного результату, звернутися до суду.

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Щоб оскаржити рішення військово-лікарської комісії в досудовому порядку, необхідно:

  • Написати заяву/скаргу особи щодо непогодження з висновками ВЛК та проханням переглянути вказане рішення вищою ВЛК.
  • Долучити до заяви/скарги усі відповідні медичні документи, копію попереднього рішення ВЛК та копію військового квитка (посвідчення офіцера).
  • Заяву, медичні документи та копію постанови ВЛК необхідно або самостійно принести до вищої ВЛК, або надіслати поштою цінним листом з повідомленням про вручення з описом вкладення на адресу відповідної ВЛК.

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За результатом розгляду скарги ВЛК переглядає оскаржувану постанову або може направити на повторний (контрольний) медичний огляд. Потім позивачу надають новий висновок про стан здоров’я, який і буде братися до уваги. У спірних та складних випадках право на винесення остаточного рішення залишається за Центральною військово-лікарською комісією (ЦВЛК).

Оскарження рішення ВЛК в суді здійснюється в порядку адміністративного судочинства відповідно до вимог Кодексу адміністративного судочинства України.

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Оскаржити рішення ВЛК виключно за медичними показниками неможливо, адже це не входить в компетенцію суду. Але суд може встановити порушення процедури проведення військово-лікарської комісії та на цій підставі скасувати таке рішення ВЛК.

Також він може зобов’язати провести повторний медичний огляд та дообстеження військовослужбовця у випадку відмови відповідної ВЛК їх проводити.

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Доповнення

Як раніше повідомляв УНН, Кабінет Міністрів України ухвалив рішення щодо запровадження електронного документообігу під час та після проходження військово-лікарських комісій (ВЛК). Це покращить якість медичного обслуговування бійців під час проходження ВЛК.

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