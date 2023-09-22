Оскарження рішення ВЛК - у МОЗ пояснили процедуру

Деталі

Оскарження висновків ВЛК військовослужбовцями у разі незгоди з висновком комісії можна у досудовому порядку та через суд. Починати краще оскаржувати рішення з досудового порядку, зазначає відомство, і лише, якщо це не матиме позитивного результату, звернутися до суду.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зміни у Переліку хвороб: представник Медичних сил ЗСУ дав роз’яснення

Щоб оскаржити рішення військово-лікарської комісії в досудовому порядку, необхідно:



Написати заяву/скаргу особи щодо непогодження з висновками ВЛК та проханням переглянути вказане рішення вищою ВЛК.



Долучити до заяви/скарги усі відповідні медичні документи, копію попереднього рішення ВЛК та копію військового квитка (посвідчення офіцера).



Заяву, медичні документи та копію постанови ВЛК необхідно або самостійно принести до вищої ВЛК, або надіслати поштою цінним листом з повідомленням про вручення з описом вкладення на адресу відповідної ВЛК.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Механізм проходження ВЛК врегулюють на законодавчому рівні - міністр охорони здоров’я

За результатом розгляду скарги ВЛК переглядає оскаржувану постанову або може направити на повторний (контрольний) медичний огляд. Потім позивачу надають новий висновок про стан здоров’я, який і буде братися до уваги. У спірних та складних випадках право на винесення остаточного рішення залишається за Центральною військово-лікарською комісією (ЦВЛК).

Оскарження рішення ВЛК в суді здійснюється в порядку адміністративного судочинства відповідно до вимог Кодексу адміністративного судочинства України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Міноборони ухвалило наказ про зміни щодо ВЛК: стосується у тому числі придатності до військової служби

Оскаржити рішення ВЛК виключно за медичними показниками неможливо, адже це не входить в компетенцію суду. Але суд може встановити порушення процедури проведення військово-лікарської комісії та на цій підставі скасувати таке рішення ВЛК.

Також він може зобов’язати провести повторний медичний огляд та дообстеження військовослужбовця у випадку відмови відповідної ВЛК їх проводити.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Усі рішення ВЛК з 24 лютого 2022 року перевірять. Зеленський підписав указ

Доповнення

Як раніше повідомляв УНН, Кабінет Міністрів України ухвалив рішення щодо запровадження електронного документообігу під час та після проходження військово-лікарських комісій (ВЛК). Це покращить якість медичного обслуговування бійців під час проходження ВЛК.