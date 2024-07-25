Осинт-аналитики идентифицировали лицо, которое прокуратура подозревает в убийстве Ирины Фарион, и утверждают, это 18-летний житель Днепра Вячеслав Федорович Зинченко. Об этом сообщает осинт-отдел телеграм-канала "Телевидение Торонто", пишет УНН.

Детали

В сообщении со ссылкой на открытые источники указывается, что Вячеслав Зинченко родился 3 апреля 2006 года. Проходил обучение в Днепровской гимназии №62. Также играл в футбольной команде МДЮСШ U-19. В сезоне 2023/2024 в составе команды провел 3 матча.

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Мы идентифицировали аккаунт подозреваемого Вячеслава Зинченко в телеграмме. Он подписан на многочисленные ультраправые паблики, в том числе и российские. Там Вячеслав оставлял антисемитские и расистские комментарии - говорится в сообщении.

В январе этого года с аккаунта, который вероятно вел Вячеслав Зинченко, упоминали российскую неонацистскую группировку NS/WP (National-Socialism / White Power), которая взяла на себя ответственность за убийство Ирины Фарион.

Паблик отмечает, что в видео под названием "Манифест украинского автономного революционного расиста" есть близкие по содержанию фразы, если сравнивать с комментариями, которые оставляли с аккаунта Вячеслава Зинченко.

Добавим

25 июля в городе Днепр задержан 18-летний мужчина, который вероятно причастен к умышленному убийству Ирины Фарион. Как указал глава МВД Игорь Клименко, у правоохранителей есть достаточно доказательств утверждать, что именно задержанный в Днепре 18-летний парень стрелял в языковеда Ирину Фарион. По его словам, расследование длилось 139 часов.

24 июля в одном из российских телеграм-каналов опубликовали информацию о том, что ответственность за убийство Ирины Фарион взял на себя представитель неонацистского движения NS/WP (National-Socialism/White Power) в россии.

Напомним

В Ирину Фарион стреляли из пистолета возле ее дома. Пуля попала в висок, вскоре Ирина Фарион умерла в больнице. Ее похоронили во Львове на Лычаковском кладбище.

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