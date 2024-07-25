У правоохранителей есть достаточно доказательств утверждать, что именно задержи в Днепре 18-летний парень стрелял в языковеда Ирину Фарион, сообщил глава МВД Игорь Клименко. По его словам, расследование длилось 139 часов, передает УНН.

Есть достаточно доказательств утверждать, что именно задержанный стрелял в языковеда. 139 часов непрерывной работы огромной команды оперативников, следователей, криминальных аналитиков, экспертов, других полицейских служб, сотрудников Службы безопасности Украины - написал Клименко.

По его словам, правоохранители проверили каждый уголок по маршруту отхода стрелка и обыскали около 100 га леса.

В конце концов подозреваемого выследили. Установили личность. "Имея его фото, это было дело времени: смарт-камеры видеонаблюдения поймали его везде", - добавил министр.

Клименко также рассказал, что во время подготовки к преступлению 18-летний житель Днепра арендовал по меньшей мере три квартиры во Львове.

"Сейчас задержанный в руках полиции. Важно узнать все детали. Сейчас следствие склоняется к мысли, что стрелок - лишь исполнитель", - добавил министр.

В Днепре задержан подозреваемый в убийстве Ирины Фарион - Зеленский