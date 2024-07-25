Житель города Днепр, который с 5 лет знаком с молодым человеком, который возможно стрелял в языковеда Ирину Фарион, сообщил что не мог бы подумать, что его знакомый мог быть замешан в убийстве, поскольку парень хорошо учится, порядочный и живет с мамой.

Пишет УНН со ссылкой на Суспильне.

Житель Днепра Ян рассказал журналисту о подозреваемым, с которым знаком с 5 лет, отметив что отец подозреваемого молодого человека воюет, а сам парень порядочный:

Он 2006 года рождения. Мы с 5 лет в одной команде. Знаю, что у него папа воюет сейчас. Он живет с мамой. Он порядочный, хорошо учится. Никогда бы не мог подумать, что он такое сделал. Ничего не знаю. Мама моя не хочет сейчас звонить его маме, чтобы не накалять обстановку. Но мы хорошо дружим. Мама его иногда в гости к нам заходит, - сказал молодой человек.

Напомним

Полиция сообщала ранее, что имеет несколько версий убийства языковеда Ирины Фарион, включая общественную, политическую деятельность и личную неприязнь. Правоохранители нашли гильзу после выстрела и не исключают "российский след" в преступлении.

УНН сообщал, что по словам министра внутренних дел Игорь Клименко, 18-летний подозреваемый в убийстве языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион готовился к нападению минимум 2 месяца.

Клименко рассказал, когда изберут меру пресечения подозреваемому в убийстве Ирины Фарион