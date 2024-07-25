Киев • УНН
Министр внутренних дел сообщил, что меру пресечения подозреваемому в убийстве Ирины Фарион изберут сегодня-завтра. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей без возможности залога.
Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что подозреваемому в убийстве общественного деятеля Ирины Фарион, прокуратура изберет меру пресечения сегодня-завтра. Об этом он сообщил в эфире телемарафона, передает УНН.
"Я думаю, что сегодня-завтра мера пресечения будет избрана", - сказал Клименко.
Он отметил, что через несколько часов будет больше информации.
Дополнение
Во Львовской областной прокуратуре сообщили УНН, что прокуратура будет настаивать на применении к 18-летнему подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Підозрюваний у вбивстві Фаріон готувався до нападу щонайменше 2 місяці - МВС25 июля 2024, 13:38 • 6722 просмотра
Напомним
19 июля неизвестный стрелял в языковеда и профессора Львовской политехники Ирину Фарион. Женщину с ранением головы в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. В больнице Ирина Фарион умерла.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 25 июля в городе Днепр задержан 18-летний мужчина, который вероятно причастен к умышленному убийству Ирины Фарион.
Как указал глава МВД Игорь Клименко, у правоохранителей есть достаточно доказательств утверждать, что именно задержанный в Днепре 18-летний парень стрелял в языковеда Ирину Фарион. По его словам, расследование длилось 139 часов.
Полиция сообщала ранее, что имеет несколько версий убийства языковеда Ирины Фарион, включая общественную, политическую деятельность и личную неприязнь. Правоохранители нашли гильзу после выстрела и не исключают "российский след" в преступлении.