Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что подозреваемому в убийстве общественного деятеля Ирины Фарион, прокуратура изберет меру пресечения сегодня-завтра. Об этом он сообщил в эфире телемарафона, передает УНН.

"Я думаю, что сегодня-завтра мера пресечения будет избрана", - сказал Клименко.

Он отметил, что через несколько часов будет больше информации.

Дополнение

Во Львовской областной прокуратуре сообщили УНН, что прокуратура будет настаивать на применении к 18-летнему подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Підозрюваний у вбивстві Фаріон готувався до нападу щонайменше 2 місяці - МВС

Напомним

19 июля неизвестный стрелял в языковеда и профессора Львовской политехники Ирину Фарион. Женщину с ранением головы в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. В больнице Ирина Фарион умерла.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 25 июля в городе Днепр задержан 18-летний мужчина, который вероятно причастен к умышленному убийству Ирины Фарион.

Как указал глава МВД Игорь Клименко, у правоохранителей есть достаточно доказательств утверждать, что именно задержанный в Днепре 18-летний парень стрелял в языковеда Ирину Фарион. По его словам, расследование длилось 139 часов.

Полиция сообщала ранее, что имеет несколько версий убийства языковеда Ирины Фарион, включая общественную, политическую деятельность и личную неприязнь. Правоохранители нашли гильзу после выстрела и не исключают "российский след" в преступлении.