18-летний подозреваемый в убийстве языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион готовился к нападению минимум 2 месяца. Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона, передает УНН.

«Как минимум он готовился к этому 2 месяца», - говорит Клименко о подготовке подозреваемого.

Он также рассказал, что подозреваемый минимум трижды менял место жительства, а панаму, в которой тот находился во время убийства Ирины Фарион, он купил еще в мае 2024 года.

Дополнение

Во Львовской областной прокуратуре сообщили УНН, что прокуратура будет настаивать на применении к 18-летнему подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Напомним



19 июля неизвестный стрелял в языковеда и профессора Львовской политехники Ирину Фарион. Женщину с ранением головы в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. В больнице Ирина Фарион умерла.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 25 июля в городе Днепр задержан 18-летний мужчина, который вероятно причастен к умышленному убийству Ирины Фарион.

Как указал глава МВД Игорь Клименко, у правоохранителей есть достаточно доказательств утверждать, что именно задержанный в Днепре 18-летний парень стрелял в языковеда Ирину Фарион. По его словам, расследование длилось 139 часов.

Полиция сообщала ранее, что имеет несколько версий убийства языковеда Ирины Фарион, включая общественную, политическую деятельность и личную неприязнь. Правоохранители нашли гильзу после выстрела и не исключают «российский след» в преступлении.