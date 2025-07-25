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Организовали незаконную вырубку леса на 42 млн гривен: четырем должностным лицам на Львовщине объявили подозрение

Киев • УНН

 • 610 просмотра

Фигурантам сообщено о подозрении за незаконные вырубки деревьев, нанесшие ущерб окружающей среде на более чем 42 млн гривен. В течение трех лет они безосновательно выдавали лесорубочные билеты, уничтожив более 9500 деревьев.

Организовали незаконную вырубку леса на 42 млн гривен: четырем должностным лицам на Львовщине объявили подозрение

Правоохранительные органы сообщили о подозрении четырем должностным лицам во Львовской области за масштабные незаконные вырубки деревьев, которые нанесли ущерб окружающей среде на более чем 42 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали

Следствие установило, что в течение 2020-2023 годов четыре фигуранта, находясь на руководящих должностях или временно исполняющих обязанности директоров лесхозов, безосновательно выдавали лесорубочные билеты.

В результате незаконных масштабных вырубок деревьев в разновозрастных и смешанных лесных насаждениях было уничтожено более 9500 деревьев. Предварительный ущерб окружающей среде оценивается в более чем 42 млн гривен.

Фигурантам объявлено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 4 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса);
    • ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа).

      Санкции статей предусматривают лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

      Напомним

      В пятницу, 25 июля, сотрудники полиции и СБУ пришли с обысками в административные здания Львовского городского совета. Под подозрением в растрате почти 2 млн гривен бюджетных средств оказались директор ЛКП "Рембуд" Олег Полищук, бывшая и.о. главы Франковского районной администрации Оксана Струмеляк и руководитель Галицкой районной администрации Галина Гладик.

      Позже правоохранительные органы официально сообщили о подозрении в растрате 1,7 млн грн бюджетных средств указанным выше должностным лицам.

      Евгений Устименко

      Евгений Устименко

      ОбществоКриминал и ЧП
      Львовская область
      Служба безопасности Украины
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