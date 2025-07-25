Обшуки у міськраді Львова: декільком посадовцям повідомили про підозру у розтраті 1,7 млн гривень

Правоохоронні органи повідомили про підозру двом керівникам районних адміністрацій міста Львова за розтрату 1,7 млн грн бюджетних коштів при ліквідації російського ракетного удару по місту. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

За даними слідства, посадові особи двох районних адміністрацій безпідставно погодили проектно-кошторисну документацію директорові комунального підприємства Львівської міської ради, яке виконувало аварійно-відновлювальні роботи житлових будинків на вулиці Стрийській після ракетного удару по Львову в липні 2023 року.

Водночас, підрядник штучно завищив вартість віконних блоків та інших будівельних матеріалів при проведенні ремонту дахів, несучих стін та встановлення нових вікон в постраждалих будинках.

Як додали у Національній поліції України: підозру отримали:

колишня в.о. голови Франківської районної адміністрації Львівської міської ради. Їй інкримінують зловживання владою або службовим становищем;

голова Галицької районної адміністрації Львівської міської ради. Їй також інкримінують зловживання владою або службовим становищем;

директор комунального підприємства. Йому інкримінують привласнення і розтрату майна в особливо великих розмірах.

Нагадаємо

У п’ятницю, 25 липня, співробітники поліції і СБУ прийшли з обшуками до адміністративних будівель Львівської міської ради. Під підозрою у розтраті майже 2 млн гривень бюджетних коштів опинились директор ЛКП "Рембуд" Олег Поліщук, колишня в.о голови Франківської районної адміністрації Оксана Струмеляк і керівник Галицької районної адміністрації Галина Гладік.