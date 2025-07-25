Обшуки у міськраді Львова: декільком посадовцям повідомили про підозру у розтраті 1,7 млн гривень

$41.770.01
49.100.12
ukenru
Загибель нардепа Ярослава Рущишина у ДТП: відкрито провадження
11:31 • 4074 перегляди
Загибель нардепа Ярослава Рущишина у ДТП: відкрито провадження
10:08 • 17902 перегляди
Зеленський схвалив продовження воєнного стану та мобілізації
Ексклюзив
09:34 • 27432 перегляди
Українців чекає здешевлення продуктів у серпні: економіст розкрив причини
09:03 • 48672 перегляди
Рада збереться 31 липня для розгляду законопроєкту про НАБУ та САП - Стефанчук
08:28 • 33579 перегляди
Перша батарея ЗРК Patriot від Трампа вже прибула в Україну - The Telegraph
07:59 • 34493 перегляди
Україна готова придбати 10 систем Patriot, вже є три - Зеленський
24 липня, 18:46 • 65753 перегляди
Назарій Гусаков ошукав доброчинців на 1,3 млн грн: йому повідомили про підозру
Ексклюзив
24 липня, 11:10 • 207952 перегляди
Гігантські зграї сарани заполонили південь України: екологи назвали причини та загрози
24 липня, 11:05 • 112383 перегляди
НБУ зберіг ключову ставку на рівні 15,5%
Ексклюзив
24 липня, 08:34 • 169055 перегляди
Політолог про перемовини в Стамбулі: Трамп має "зчитати" їх як знущання з себе
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+28°
3.1м/с
57%
748мм
Популярнi новини
"Безрозсудне рішення": Рубіо прокоментував плани Макрона про визнання Палестини25 липня, 03:40 • 11422 перегляди
Зеленський призначив Умєрова керівником центру кібербезпеки25 липня, 05:55 • 18763 перегляди
В окупованому Донецьку повідомляють про ураження розташування армії рф: що відомо25 липня, 05:59 • 22896 перегляди
Киянина жорстоко побили за зауваження на спортмайданчику, нападників затримали - поліція25 липня, 06:08 • 42120 перегляди
Грають на одній сопілці: аналіз показав, що Кузьміних і "Дарниця" просувають однакові тези09:04 • 45981 перегляди
Публікації
Грають на одній сопілці: аналіз показав, що Кузьміних і "Дарниця" просувають однакові тези09:04 • 47773 перегляди
Необхідно відновити конституційний порядок24 липня, 19:02 • 66689 перегляди
Повернення старих норм, обов’язковий поліграф та заборона виїзду за кордон: що передбачає законопроєкт Зеленського щодо посилення повноважень НАБУ і САП24 липня, 17:41 • 86943 перегляди
Чи стане Defence City справді ефективним? Головні рішення - ще попереду24 липня, 16:23 • 105076 перегляди
Гігантські зграї сарани заполонили південь України: екологи назвали причини та загрози
Ексклюзив
24 липня, 11:10 • 207957 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Руслан Стефанчук
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Херсон
Харків
Одеська область
Реклама
УНН Lite
Брюс Вілліс не може говорити, читати та ходити через погіршення стану - ЗМІ22 липня, 16:54 • 221566 перегляди
Проти Kneecap припинили розслідування щодо виступу на Glastonbury19 липня, 07:54 • 337132 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними18 липня, 18:06 • 418138 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри18 липня, 12:24 • 420012 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 406773 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Безпілотний літальний апарат
Brent
БМ-21 «Град»
БМ-30 «Смерч»

Обшуки у міськраді Львова: декільком посадовцям повідомили про підозру у розтраті 1,7 млн гривень

Київ • УНН

 • 2620 перегляди

Двом керівникам районних адміністрацій Львова оголошено підозру у розтраті 1,7 млн грн бюджетних коштів. Кошти були виділені на ліквідацію наслідків російського ракетного удару по місту.

Обшуки у міськраді Львова: декільком посадовцям повідомили про підозру у розтраті 1,7 млн гривень

Правоохоронні органи повідомили про підозру двом керівникам районних адміністрацій міста Львова за розтрату 1,7 млн грн бюджетних коштів при ліквідації російського ракетного удару по місту. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

За даними слідства, посадові особи двох районних адміністрацій безпідставно погодили проектно-кошторисну документацію директорові комунального підприємства Львівської міської ради, яке виконувало аварійно-відновлювальні роботи житлових будинків на вулиці Стрийській після ракетного удару по Львову в липні 2023 року.

Водночас, підрядник штучно завищив вартість віконних блоків та інших будівельних матеріалів при проведенні ремонту дахів, несучих стін та встановлення нових вікон в постраждалих будинках.

Як додали у Національній поліції України: підозру отримали:

  • колишня в.о. голови Франківської районної адміністрації Львівської міської ради. Їй інкримінують зловживання владою або службовим становищем;
    • голова Галицької районної адміністрації Львівської міської ради. Їй також інкримінують зловживання владою або службовим становищем;
      • директор комунального підприємства. Йому інкримінують привласнення і розтрату майна в особливо великих розмірах.

        Нагадаємо

        У п’ятницю, 25 липня, співробітники поліції і СБУ прийшли з обшуками до адміністративних будівель Львівської міської ради. Під підозрою у розтраті майже 2 млн гривень бюджетних коштів опинились директор ЛКП "Рембуд" Олег Поліщук, колишня в.о голови Франківської районної адміністрації Оксана Струмеляк і керівник Галицької районної адміністрації Галина Гладік.

        Євген Устименко

        Євген Устименко

        СуспільствоВійнаКримінал та НП
        Львів
        Tesla
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        S&P 500
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        ,
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Brent Oil
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Gold
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        ,
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Gas TTF
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9