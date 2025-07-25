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Обыски в горсовете Львова: нескольким должностным лицам сообщили о подозрении в растрате 1,7 млн гривен

Киев • УНН

 • 1956 просмотра

Двум руководителям районных администраций Львова объявлено подозрение в растрате 1,7 млн грн бюджетных средств. Средства были выделены на ликвидацию последствий российского ракетного удара по городу.

Обыски в горсовете Львова: нескольким должностным лицам сообщили о подозрении в растрате 1,7 млн гривен

Правоохранительные органы сообщили о подозрении двум руководителям районных администраций города Львова за растрату 1,7 млн грн бюджетных средств при ликвидации российского ракетного удара по городу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

По данным следствия, должностные лица двух районных администраций безосновательно согласовали проектно-сметную документацию директору коммунального предприятия Львовского городского совета, которое выполняло аварийно-восстановительные работы жилых домов на улице Стрыйской после ракетного удара по Львову в июле 2023 года.

В то же время, подрядчик искусственно завысил стоимость оконных блоков и других строительных материалов при проведении ремонта крыш, несущих стен и установке новых окон в пострадавших домах.

Как добавили в Национальной полиции Украины: подозрение получили:

  • бывшая и.о. главы Франковской районной администрации Львовского городского совета. Ей инкриминируют злоупотребление властью или служебным положением;
    • глава Галицкой районной администрации Львовского городского совета. Ей также инкриминируют злоупотребление властью или служебным положением;
      • директор коммунального предприятия. Ему инкриминируют присвоение и растрату имущества в особо крупных размерах.

        Напомним

        В пятницу, 25 июля, сотрудники полиции и СБУ пришли с обысками в административные здания Львовского городского совета. Под подозрением в растрате почти 2 млн гривен бюджетных средств оказались директор ЛКП "Рембуд" Олег Полищук, бывшая и.о. главы Франковской районной администрации Оксана Струмеляк и руководитель Галицкой районной администрации Галина Гладик.

        Евгений Устименко

        Евгений Устименко

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