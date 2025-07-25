Поліція та СБУ проводять обшуки у Львівській міській раді: що відомо

У п’ятницю, 25 липня, працівники поліції і Служби безпеки України прийшли з обшуками до адміністративних будівель Львівської міської ради. Про це повідомив у Telegram журналіст Тарас Середич, передає УНН.

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Як зазначив Середич, обшуки стосуються кримінального провадження щодо розкрадання бюджетних грошей, які виділили на відновлення пошкоджених внаслідок російських обстрілів будинків. Йдеться про ремонти будинків по вул. Стрийська, де підрядником виступало підприємство ЛКП "Рембуд".

Загальна сума коштів, які могли вкрасти під час ремонту, становить майже 2 мільйона гривень. Під підозрою опинились:

директор ЛКП "Рембуд" Олег Поліщук;

колишній в.о голови Франківської районної адміністрації Оксана Струмеляк;

керівник Галицької районної адміністрації Галина Гладік.

У міській раді Львова відреагували на цю подію. Там заявили, що не бачать зловживань з боку названих людей, але "із повагою ставляться до роботи правоохоронних органів і буде максимально сприяти обʼєктивному розслідуванню".

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що прокуратура Одещини викрила системні зловживання посадовців, що призвели до збитків бюджету на 6,3 млн грн та довкіллю на майже 200 млн грн.