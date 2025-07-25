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Полиция и СБУ проводят обыски во Львовском городском совете: что известно

Киев • УНН

 • 568 просмотра

Сотрудники полиции и Службы безопасности Украины 25 июля проводят обыски в административных зданиях Львовского городского совета. Об этом сообщил журналист Тарас Середич.

Полиция и СБУ проводят обыски во Львовском городском совете: что известно

В пятницу, 25 июля, сотрудники полиции и Службы безопасности Украины пришли с обысками в административные здания Львовского городского совета. Об этом сообщил в Telegram журналист Тарас Середич, передает УНН.

Детали

Как отметил Середич, обыски касаются уголовного производства по хищению бюджетных денег, выделенных на восстановление поврежденных в результате российских обстрелов домов. Речь идет о ремонтах домов по ул. Стрыйская, где подрядчиком выступало предприятие ЛКП "Рембуд".

Общая сумма средств, которые могли украсть во время ремонта, составляет почти 2 миллиона гривен. Под подозрением оказались:

  • директор ЛКП "Рембуд" Олег Полищук;
    • бывшая и.о. главы Франковской районной администрации Оксана Струмеляк;
      • руководитель Галицкой районной администрации Галина Гладик.

        В городском совете Львова отреагировали на это событие. Там заявили, что не видят злоупотреблений со стороны названных людей, но "с уважением относятся к работе правоохранительных органов и будут максимально способствовать объективному расследованию".

        Напомним

        Ранее УНН сообщал, что прокуратура Одесской области разоблачила системные злоупотребления должностных лиц, которые привели к убыткам бюджета на 6,3 млн грн и окружающей среде на почти 200 млн грн.

        Евгений Устименко

        Евгений Устименко

        ОбществоКриминал и ЧП
        Служба безопасности Украины
        Львов
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