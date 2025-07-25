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Організували незаконну вирубку лісу на 42 млн гривень: чотирьом посадовцям на Львівщині оголосили підозру

Київ • УНН

 • 626 перегляди

Фігурантам повідомлено про підозру за незаконні вирубки дерев, що завдали збитків довкіллю на понад 42 млн гривень. Впродовж трьох років вони безпідставно видавали лісорубні квитки, знищивши понад 9500 дерев.

Організували незаконну вирубку лісу на 42 млн гривень: чотирьом посадовцям на Львівщині оголосили підозру

Правоохоронні органи повідомили про підозру чотирьом посадовцям на Львівщині за масштабні незаконні вирубки дерев, які нанесли збитків довкіллю на понад 42 млн гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі

Слідство встановило, що впродовж 2020-2023 років чотири фігуранти, перебуваючи на керівних посадах або тимчасово виконуючих обов’язки директорів лісгоспів, безпідставно видавали лісорубні квитки.

Внаслідок незаконних масштабних вирубок дерев у різновікових і мішаних лісових насадженнях було знищено понад 9500 дерев. Попередні збитки довкіллю оцінюються у більш ніж 42 млн гривень.

Фігурантам оголошено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 4 ст. 246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу);
    • ч. 3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу).

      Санкції статей передбачають позбавлення волі терміном від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

      Нагадаємо

      У п’ятницю, 25 липня, співробітники поліції і СБУ прийшли з обшуками до адміністративних будівель Львівської міської ради. Під підозрою у розтраті майже 2 млн гривень бюджетних коштів опинились директор ЛКП "Рембуд" Олег Поліщук, колишня в.о голови Франківської районної адміністрації Оксана Струмеляк і керівник Галицької районної адміністрації Галина Гладік.

      Пізніше правоохоронні органи офіційно повідомили про підозру у розтраті 1,7 млн грн бюджетних коштів зазначеним вище посадовим особам.

      Євген Устименко

      Євген Устименко

      СуспільствоКримінал та НП
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