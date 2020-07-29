В СБУ сообщили детали задержания подозреваемых в организации серии взрывов в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Предполагаемые организаторы серии взрывов возле киевских станций метро и в жилом доме на столичном Подоле требовали от властей 500 тыс. долларов. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.
"По предварительной версии следствия, участники группы, используя самодельные взрывные устройства, устроили взрыв возле входа на станцию метро "Шулявская" и в жилом доме на столичном Подоле", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после первого взрыва в Киеве организаторы и исполнители терактов прислали на адрес СБУ, МВД, других государственных органов и СМИ свои требования.
"В частности, злоумышленники требовали перечислить им 50 биткойнов ориентировочной стоимостью 500 тысяч долларов на электронный кошелек с зашифрованным сообщением в виде QR-кода. Правоохранители идентифицировали владельцев и пользователей мобильных телефонов, места их пребывания и жительства, и автотранспорт, который использовался для подготовки и совершения терактов. В результате оперативники установили двух основных исполнителей - именно они готовили, закладывали и приводили в действие взрывные устройства в разных районах столицы", - сообщили в СБУ.
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Правоохранители провели 15 обысков по адресам проживания и пребывания фигурантов, во время которых изъяли вещественные доказательства. В частности, обнаружили один мобильный телефон, в памяти которого сохранены QR-коды аналогичные тем, которые оставили на местах взрывов. Также изъяли другой мобильный, с которого осуществляли звонки в интернет-магазин для заказа Wi-Fi модулей, которыми оснащали взрывные устройства.
"Во время обыска в автомобиле и по месту жительства одного из задержанных найдены устройства и средства, которые использовались в производстве взрывного устройства. Двум задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины. Также следователями подготовлены ходатайства в суд об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в СБУ.
Как сообщалось в УНН, в результате взрыва возле станции метро "Шулявская" травмированы четыре человека.
Напомним, в Киеве произошло два взрыва возле станции метро "Минская". Кроме того, 27 июля в подъезде дома на Подоле было также найдено устройство, которое взорвалось. Двое организаторов взрывов задержаны.