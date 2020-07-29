Серія вибухів у Києві: прокуратура стверджує, що всі злочини організувала одна група осіб

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КИЇВ. 29 липня. УНН. Вибухові пристрої у різних куточках столиці встановлювала одна й та сама група осіб. Про це на брифінгу у середу повідомив прокурор міста Києва Олег Кіпер, передає кореспондент УНН.

"Упродовж липня 2020 року у нашому місті сталась низка резонансних подій, коли біля станцій метро, у громадських місцях стались вибухи невстановлених пристроїв", - сказав прокурор.

З його слів, 17 липня біля станції метро "Шулявка" у сміттєвій урні був знайдений невідомий пристрій, постраждало троє осіб, а 21 липня біля станції "Мінська" між двома автівками було знайдено ще один саморобний вибуховий пристрій. Крім того, 27 липня у під’їзді будинку на Подолі було також знайдено пристрій, який вибухнув.

Попередній еквівалент - це було 600г тротилу.

"Одночасно до правоохоронних органів надходили інші повідомлення про те, що були знайдені інші пристрої в різних куточках міста, однак одне з таких знайшло підтвердження 20 липня на території Дарницького району. Я відмічу, що у двох із таких випадків на місцях події були знайдені записки від невідомих осіб з погрозами вибуху, з вимогою перерахувати на електронний гаманець 50 біткоїнів... Ми вирішили, що це свідчило про те, що злочини були скоєні одними і тими ж самими людьми", - заявив Кіпер.

Як повідомлялося раніше в УНН, в результаті вибуху біля станції метро "Шулявська" травмовано чотирьох людей.

Нагадаємо, у Києві сталося два вибухи поблизу станції метро "Мінська".

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