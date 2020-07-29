Серия взрывов в Киеве: прокуратура утверждает, что все преступления организовала одна группа лиц

"В течение июля 2020 года в нашем городе произошло ряд резонансных событий, когда у станций метро, в общественных местах произошли взрывы неустановленных устройств", - сказал прокурор.

По его словам, 17 июля возле станции метро "Шулявка" в мусорной урне было найдено неизвестное устройство, пострадали три человека, а 21 июля возле станции "Минская" между двумя автомобилями было найдено еще одно самодельное взрывное устройство. Кроме того, 27 июля в подъезде дома на Подоле было также найдено устройство, которое взорвалось.

Предыдущий эквивалент - это было 600г тротила.

"Одновременно в правоохранительные органы поступали другие сообщения о том, что были найдены другие устройства в разных уголках города, однако одно из таких подтвердилось 20 июля на территории Дарницкого района. Я замечу, что в двух из таких случаев на местах происшествия были найдены записки от неизвестных с угрозами взрыва, с требованием перечислить на электронный кошелек 50 биткойнов... Мы решили, что это свидетельствовало о том, что преступления были совершены одними и теми же людьми", - заявил Кипер.

Как сообщалось ранее в УНН, в результате взрыва возле станции метро "Шулявская" травмированы четыре человека.

Напомним, в Киеве произошло два взрыва вблизи станции метро "Минская".