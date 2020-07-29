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У СБУ повідомили деталі затримання підозрюваних у організації серії вибухів у Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 липня. УНН. Ймовірні організатори серії вибухів біля київських станцій метро та у житловому будинку на столичному Подолі вимагали від влади 500 тис. доларів. Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає УНН.

"За попередньою версією слідства, учасники групи, використовуючи саморобні вибухові пристрої, влаштували вибух біля входу на станцію метро "Шулявська" та у житловому будинку на столичному Подолі", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після першого вибуху у Києві організатори та виконавці терактів надіслали на адреси СБУ, МВС, інших державних органів та ЗМІ свої вимоги.

"Зокрема, зловмисники вимагали перерахувати їм 50 біткоїнів орієнтовною вартістю 500 тисяч доларів на електронний гаманець із зашифрованим повідомленням у вигляді QR-коду. Правоохоронці ідентифікували власників та користувачів мобільних телефонів, місця їх перебування і проживання та автотранспорт, який використовувався для підготовки і вчинення терактів. У результаті оперативники встановили двох основних виконавців – саме вони готували, закладали та приводили у дію вибухові пристрої у різних районах столиці", – повідомили у СБУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Серія вибухів у Києві: прокуратура стверджує, що всі злочини організувала одна група осіб.

Правоохоронці провели 15 обшуків за адресами проживання та перебування фігурантів, під час яких вилучили речові докази. Зокрема, виявили один мобільний телефон, у пам’яті якого збережені QR-коди аналогічні тим, які залишили на місцях вчинення вибухів. Також вилучили інший мобільний, з якого здійснювали дзвінки до інтернет-магазину для замовлення Wi-Fi модулів, якими оснащували вибухові пристрої.

"Під час обшуку в автомобілі та за місцем проживання одного із затриманих знайдено, пристрої та засоби, які використовувались у виробництві вибухового пристрою. Двом затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченому ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України. Також слідчими підготовлені клопотання до суду про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", – додали у СБУ.

Як повідомлялося в УНН, у результаті вибуху біля станції метро "Шулявська" травмовано чотирьох людей.

Нагадаємо, у Києві сталося два вибухи поблизу станції метро "Мінська". Крім того, 27 липня у під’їзді будинку на Подолі було також знайдено пристрій, який вибухнув. Двох організаторів вибухів затримали.

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