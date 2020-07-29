У Києві затримали двох підозрюваних в організації серії вибухів

"Після першого вибуху поліцією Києва було порушене кримінальне провадження за ст. "хуліганство", коли у нас ще не було відомостей про вимагання грошей, про системний характер злочину. Вже після знайдення другого вибухового пристрою прокуратурою міста кримінальне провадження було порушено за статтею "тероризм" та передано до СБУ", - сказав Крищенко.

З його слів, поліція продовжувала працювати з СБУ, займалась оглядом місця події, проводила опитування свідків та знімала інформацію з камер відеоспостереження.

"Вже після того, як було скоєно черговий підрив, з неділі на понеділок у Подільському районі, поліцейські разом з фахівцями СБУ займались оглядом місця події, відшукували свідків, записи, вже після цього всі ці зусилля дали результат, коли було встановлено одного з цих злочинців. Потім на протязі двох годин поліцейськими разом з СБУ був встановлений його спільник. Було проаналізовано і отримано фактичні дані про їх можливу причетність до скоєння цього злочину. Але враховуючи, що кримінальне провадження знаходилось у СБУ, вся інформація була передана і в подальшому вже дії по затриманню СБУ проводили під процесуальним керівництвом прокуратури Києва", - зазначив очільник поліції.

Як додав прокурор міста Києва Олег Кіпер, після перекваліфікації 4 проваджень було передано в одне кримінальне провадження, що передали до служби безпеки.

"Спільними заходами було затримано двох осіб, під час обшуку було виявлено низку предметів, які підтверджують цих осіб... причетність до скоєння злочину… на даний час дві особи затримані у порядку ст. 208, їм вручено підозри, до суду направлено клопотання про обрання міри запобіжного заходу, слідство триває", - додав він.

Як повідомлялося раніше в УНН, серія вибухів у Києві: прокуратура стверджує, що всі злочини організувала одна група осіб.