В Киеве задержали двух подозреваемых в организации серии взрывов

"После первого взрыва полицией Киева было возбуждено уголовное производство по ст. "хулиганство", когда у нас еще не было сведений о вымогательстве денег, о системном характере преступления. Уже после обнаружения второго взрывного устройства прокуратурой города уголовное производство было возбуждено по статье "терроризм" и передано в СБУ", - сказал Крищенко.

По его словам, полиция продолжала работать с СБУ, занималась осмотром места происшествия, проводила опрос свидетелей и снимала информацию с камер видеонаблюдения.

"Уже после того, как было совершено очередной подрыв, с воскресенья на понедельник в Подольском районе, полицейские вместе со специалистами СБУ занимались осмотром места происшествия, отыскивали свидетелей, записи, уже после этого все эти усилия дали результат, когда было установлено одного из этих преступников. Затем в течение двух часов полицейскими вместе с СБУ был установлен его сообщник. Было проанализировано и получено фактические данные об их возможной причастности к совершению этого преступления. Но учитывая, что уголовное производство находилось в СБУ, вся информация была передана и в дальнейшем уже действия по задержанию СБУ проводили под процессуальным руководством прокуратуры Киева", - отметил глава полиции.

Как добавил прокурор города Киева Олег Кипер, после переквалификации 4 производств было передано в одно уголовное производство, что передали в службу безопасности.

"Совместными мероприятиями были задержаны двое лиц, при обыске было обнаружено ряд предметов, которые подтверждают этих лиц... причастность к совершению преступления... в настоящее время два человека задержаны в порядке ст. 208, им вручены подозрения, в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения, следствие продолжается", - добавил он.

Как сообщалось ранее в УНН, серия взрывов в Киеве: прокуратура утверждает, что все преступления организовала одна группа лиц.