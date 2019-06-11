Обнародованы президентские указы об увольнении глав ОГА

КИЕВ. 11 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении с должностей председателей 12 областных государственных администраций в Украине, а также об освобождении от временного исполнения обязанностей председателей еще трех ОГА. Соответствующие указы опубликованы на сайте Главы государства, передает УНН.