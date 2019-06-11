Обнародованы президентские указы об увольнении глав ОГА

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 76330 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 168331 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 138485 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 201684 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 248248 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 211221 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 244793 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 207906 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 485353 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241091 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

3.9м/с
85%
Популярные новости

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 29396 просмотра

Китай готовится к полноценной торговой войне с США после введения пошлин Трампом - WSJ

6 апреля, 13:28 • 17112 просмотра

Зеленский: угроза с Черного моря – еще одна причина для усиления обороны Украины

6 апреля, 13:47 • 21422 просмотра

"За детей": пограничники «Шквала» мстят россиянам за трагедию в Кривом Роге

6 апреля, 13:59 • 23666 просмотра

Убийство гуманитарных работников в Газе: видео опровергает версию ЦАХАЛ

14:24 • 19322 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 261705 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 238535 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 323994 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 485353 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 577348 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 29494 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 201688 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 78382 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 75019 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 80579 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Обнародованы президентские указы об увольнении глав ОГА

Киев • УНН

 • 14016 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении с должностей председателей 12 областных государственных администраций в Украине, а также об освобождении от временного исполнения обязанностей председателей еще трех ОГА. Соответствующие указы опубликованы на сайте Главы государства, передает УНН.

Обнародованы президентские указы об увольнении глав ОГА

Речь идет об указах:

  • №363/2019 Об увольнении Александра Савченко с должности председателя Волынской областной государственной администрации
  • №364/2019 Об увольнении Геннадия Москаля с должности председателя Закарпатской областной государственной администрации
  • №365/2019 Об увольнении Константина Брыля с должности председателя Запорожской областной государственной администрации
  • №366/2019 Об увольнении Олега Гончарука с должности председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации
  • №367/2019 Об увольнении Александра Терещука с должности председателя Киевской областной государственной администрации
  • №368/2019 Об увольнении Сергея Кузьменко с должности председателя Кировоградской областной государственной администрации
  • №369/2019 Об увольнении Олега Синютки с должности председателя Львовской областной государственной администрации
  • №370/2019 Об увольнении Алексея Савченко с должности председателя Николаевской областной государственной администрации
  • №371/2019 Об освобождении от временного исполнения обязанностей председателя Одесской областной государственной администрации, что касается Сергея Паращенко.
  • №372/2019 Об освобождении от временного исполнения обязанностей председателя Полтавской областной государственной администрации, что касается Романа Товстого.
  • №373/2019 Об увольнении Николая Клочко с должности председателя Сумской областной государственной администрации
  • №374/2019 Об увольнении Степана Барны с должности председателя Тернопольской областной государственной администрации
  • №375/2019 Об освобождении от временного исполнения обязанностей председателя Херсонской областной государственной администрации, что касается Дмитрия Бутрия.
  • №376/2019 Об увольнении Вадима Лозового с должности главы Хмельницкой областной государственной администрации
  • №377/2019 Об увольнении Александра Мысника с должности председателя Черниговской областной государственной администрации

    • Напомним, ранее к Президенту поступила первая часть представлений об увольнении руководителей ОГА. Ранее на заседании 5 июня правительство утвердило увольнение ряда глав ОГА.

    Украинские Национальные Новости

    Украинские Национальные Новости

    политика
    Brent
    $66.30
    Bitcoin
    $79,642.70
    S&P 500
    $5,096.39
    Tesla
    $240.21
    Газ TTF
    $36.40
    Золото
    $3,057.44
    Ethereum
    $1,629.08