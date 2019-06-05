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Кабмін сьогодні проситиме Президента звільнити низку голів ОДА

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КИЇВ. 5 червня. УНН. Уряд направить Президенту України Володимиру Зеленському подання на звільнення низки голів обласних державних адміністрацій. Про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.

"У нас є кадрові питання. Ми сьогодні подаємо Президенту на звільнення ряд голів Обласних державних Адміністрацій і очікуємо, що Адміністрація Президента, спільно з секретаріатом Кабінету Міністрів України, опрацює механізми відбору нових претендентів на посади голів ОДА для того, щоб ми спрацювали оперативно. В областях мають бути управлінці, які відповідним чином несуть відповідальність за регіони в межах своїх повноважень", - заявиви Гройсман.

Він додав, що надасть відповідні доручення секретаріату Кабінету Міністрів і Кабінету Міністрів з цього приводу, щоб робота була виконана ефективно.

Нагадаємо, Зеленський звільнив заступника голови СБУ і Голову Держприкордонслужби.

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