Кабмін сьогодні проситиме Президента звільнити низку голів ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Уряд направить Президенту України Володимиру Зеленському подання на звільнення низки голів обласних державних адміністрацій. Про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"У нас є кадрові питання. Ми сьогодні подаємо Президенту на звільнення ряд голів Обласних державних Адміністрацій і очікуємо, що Адміністрація Президента, спільно з секретаріатом Кабінету Міністрів України, опрацює механізми відбору нових претендентів на посади голів ОДА для того, щоб ми спрацювали оперативно. В областях мають бути управлінці, які відповідним чином несуть відповідальність за регіони в межах своїх повноважень", - заявиви Гройсман.
Він додав, що надасть відповідні доручення секретаріату Кабінету Міністрів і Кабінету Міністрів з цього приводу, щоб робота була виконана ефективно.
Нагадаємо, Зеленський звільнив заступника голови СБУ і Голову Держприкордонслужби.