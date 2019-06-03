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Зеленський звільнив заступника голови СБУ

Зеленський звільнив заступника голови СБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звільнив заступника голови Служби безпеки України, повідомляє УНН.

“Звільнити Кононенка Віктора Іонасовича з посади заступника Голови Служби безпеки України”, — йдеться в Указі № 349/2019.

Як повідомляв УНН, Президент Володимир Зеленський призначив І.Баканова першим заступником Голови Служби безпеки України — начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України.

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