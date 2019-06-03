Зеленский уволил заместителя главы СБУ

"Уволить Кононенко Виктора Ионасовича от должности заместителя Председателя Службы безопасности Украины", - говорится в Указе № 349/2019.

Как сообщал УНН, Президент Владимир Зеленский назначил И.Баканова первым заместителем Председателя Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины.

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