Зеленський змінив склад РНБО
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ради національної безпеки і оборони України. Про це йдеться в указі №340/2019, передає УНН.
Указом внесено до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України такі зміни:
головою Ради національної безпеки і оборони України є Зеленський Володимир Олександрович - Президент України.
Указом вводяться до персонального складу РНБО такі особи:
Баканов Іван Геннадійович - перший заступник Голови Служби безпеки України - начальник Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України;
Богдан Андрій Йосипович - Глава Адміністрації Президента України;
Данилюк Олександр Олександрович - Секретар Ради національної безпеки і оборони України;
Маркарова Оксана Сергіївна - Міністр фінансів України;
Пристайко Вадим Володимирович - Заступник Глави Адміністрації Президента України;
Рябошапка Руслан Георгійович - Заступник Глави Адміністрації Президента України;
Хомчак Руслан Борисович - начальник Генерального штабу - Головнокомандувач збройних Сил України;
При цьому, документом виводяться зі складу РНБО І.Райнін, О.Турчинов, В.Муженко та Ю.Стець.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Нагадаємо, сьогодні має відбутися засідання РНБО.
Раніше УНН повідомляв, що Зеленський скликає РНБО, щоб обговорити проблеми вугільної галузі.
Секретар РНБО Олександр Данилюк заявляв, що засідання РНБО буде присвячене лише питанню енергетики.