Зеленський звільнив з посади і з військової служби Голову Держприкордонслужби
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звільнив Петра Цигикала з посади Голови Державної прикордонної служби України. Відповідний указ міститься на сайті Президента України, передає УНН.
Так, указ №345/2019 "Про звільнення П.Цигикала з посади Голови Державної прикордонної служби України" був оприлюднений сьогодні на сайті Президента.
Крім того, з’явився указ Президента про звільнення генерала армії України Петра Цигикала з військової служби у запас з правом носіння військової форми одягу.
Зазначимо, раніше сьогодні Зеленський звільнив з посади першого заступника Голови Служби безпеки України Віталія Малікова і начальника Головного управління Служби безпеки України у м.Києві та Київській області Олега Валендюка.