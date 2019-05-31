Зеленский освободил от должности и с военной службы Председателя Госпогранслужбы

Так, указ №345/2019 "Об освобождении П.Цигикала от должности Председателя Государственной пограничной службы Украины" был обнародован сегодня на сайте Президента.



Кроме того, появился указ Президента об увольнении генерала армии Украины Петра Цигикал с военной службы в запас с правом ношения военной формы одежды.



Отметим, ранее сегодня Зеленский освободил от должности первого заместителя Председателя Службы безопасности Украины Виталия Маликова и начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области Олега Валендюка.