Зеленський підписав нові звільнення в СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади першого заступника Голови Служби безпеки України Віталія Малікова і начальника Головного управління Служби безпеки України у м.Києві та Київській області Олега Валендюка. Відповідні укази містяться на сайті Президента України, передає УНН.
Так, указ №342/2019 "Про звільнення В.Малікова з посади першого заступника Голови Служби безпеки України" та указ №344/2019 "Про звільнення О.Валендюка з посади начальника Головного управління Служби безпеки України у м.Києві та Київській області" були оприлюднені сьогодні на сайті Президента.
Крім того, на сайті міститься указ №343/2019 "Про увільнення В.Малікова від виконання обов’язків керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України".
Нагадаємо, раніше сьогодні Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ради національної безпеки і оборони України.