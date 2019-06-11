До Президента надійшла перша частина подань на звільнення керівників ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Президенту України Володимиру Зеленському від Кабінету Міністрів надійшла перша частина подань на звільнення очільників облдержадміністрацій. Про це на брифінгу в Києві заявив заступник глави Адміністрації Президента України Руслан Рябошапка, передає кореспондент УНН.
"Щодо звільнення губернаторів. Сьогодні надійшла перша частина подань з Кабміну на звільнення керівників ОДА. Звільнений керівник Чернігівської ОДА, Хмельницької ОДА, голова Херсонської ОДА, глава Тернопільської, Сумської, Полтавської, відсторонено від виконання обов’язків Одеської ОДА, звільнено голову Миколаївської, Львівської, Кіровоградської, Київської, Івано-Франківської , Запорізької, Закарпатської, а також Волинської ОДА", - сказав Рябошапка.
Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський ініціював і прагне звільнення всіх голів обласних державних адміністрацій.
Раніше на засіданні 5 червня уряд затвердив звільнення низки голів ОДА.