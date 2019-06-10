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Президент хоче звільнення всіх голів ОДА

Президент хоче звільнення всіх голів ОДА

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський ініціював і прагне звільнення всіх голів обласних державних адміністрацій. Про це повідомила прес-секретар Президента Юлія Мендель під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

"Президент України ініціював зняття всіх голів облдержадміністрацій, але Кабінет міністрів нині затвердив зняття лише 13 очільників областей. Ми не знаємо принципів вибірковості уряду. Ми сподіваємося, що будуть зняті всі губернатори. У нас продовжується процес пошуку нових фахівців, які можуть очолити області", - зазначила Мендель.

За її словами, нових голів ОДА обирають за критеріями: порядність, професійність, відсутність корупційних зв'язків. Також в АПУ хочуть, щоб у потенційних кандидатів уже були ідеї щодо їхньої місцевої команди.

При цьому вона додала, що Адміністрації у цій роботі допомагають кілька міжнародних HR-компаній, крім того, свої кандидатури пропонують активісти та волонтери команди Президента у регіонах.

Нагадаємо, на засіданні 5 червня уряд затвердив звільнення ряду голів ОДА.

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